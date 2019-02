América Latina, Cuba,

Publicado el Miércoles, 20 Febrero, 2019 - 13:16 (GMT-5)

Albert Valiente es un músico español que lleva desde los 17 años viajando por el mundo y arribó a Cuba con la intención de exponer su arte. Sin embargo, desde su llegada ha encontrado varios obstáculos entre ellos, el acoso policial por tocar en la vía pública sin autorización.

El cantautor luego de recorrer casi la totalidad de Europa como músico callejero, decidió emprender un viaje hacia Sudamérica para presentar su disco individual titulado, “Valiente” que grabó el pasado año.

“Siendo músico no te puedes quedar en un sitio quieto tienes que estar viajando”, declaró Albert .

Finalmente, llegó a Cuba pero no pudo tramitar un visado cultural debido al contenido de su obra, que define como anarcofolk: “música revolucionaria de ayer y hoy, contra toda forma de poder y autoridad”. “Esta última parte de la frase, pues igual no le gustaría mucho al Estado cubano. Eso no sé aquí, pero en mi país se llama censura”, agregó.

Según informó Cubanet, las autoridades cubanas -fieles al Decreto 349- solicitaron al español eliminar de su perfil en Facebook, “imágenes y frases alegóricas al anarquismo”. Esto hizo que desechara cualquier idea de organizar una presentación artística en la Isla.

Albert, quien tuvo que conformarse con el visado de turista, afirma que durante su estancia en Cuba le ha entristecido percibir la realidad de los músicos nacionales, los cuales no reciben la suficiente ayuda del Estado.

“Me cuestiono por qué el Gobierno que se enorgullece tanto de la música cubana y de la cultura cubana. ¿Por qué no ayuda un poquito más a estos músicos?”.

Valiente, acostumbrado en su carrera de trotamundos a tocar para la gente local por dinero, ha tenido que cambiar sus prácticas en la Isla.

“En casi cualquier país del mundo yo lo que hago es tocar para la gente local, no me gusta mucho tocar para los turistas. Aquí en Cuba lo he hecho, pero la gente local no ha podido dar más que las gracias”.

Durante una de sus presentaciones en la Plaza Mayor, de la Habana Vieja, una dupla policial se le acercó y demandó que le enseñara la “autorización”. Cuando el músico negó poseer tal papel, los oficiales le impidieron continuar tocando.“Tuve que recoger y marcharme”, delcara.

El caso de “Valiente”, no es un incidente aislado. Algunos han sido los artistas callejeros extranjeros que han arribado a la Isla para difundir sus obras. Tal fue el caso del poeta alemán Maurice Meyers.

Meyers llegó a La Habana, el pasado año, con el objetivo de crear poemas para los transeúntes. Lamentablemente, la policía capitalina le impidió continuar escribiendo poesías en las calles. Las autoridades le solicitaron el “carné de identidad” y “el permiso de cuentapropista para trabajar en la calle”.

