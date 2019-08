Estados Unidos, Sur de la Florida,

Publicado el Sábado, 3 Agosto, 2019 - 10:21 (GMT-5)

Un hombre, cuya identidad no ha sido revelada, recibió un disparo mortal el viernes en horas de la mañana, frente a la puerta de su vivienda en el condado de Miami-Dade, informó América Tevé.

Reportes del medio indican que el tiroteo aconteció en la Avenida 24 y la 87 Terrace, cerca de las 8:00 a.m (hora local). La policía y bomberos del condado hallaron un cuerpo sin vida en la entrada de la casa número 8746.

“Sí sentí los tiros porque me estaba levantando, como dos o tres tiros, pero bueno ahora me entero que están matando a alguien (...) Clarito se oyó porque yo se diferenciar los fuegos artificiales y los disparos”, explicó una vecina del área, quien pidió permanecer en el anonimato por miedo a futuras represalias.

Residentes de la zona no lograron reconocer a la víctima, sin embargo, denunciaron un aumento de crímenes en el último mes, tras la llegada de ciertos “individuos” a la localidad.

“En esa calle (...) no se si venden drogas porque no lo he visto pero me imagino que algo no bueno está pasando cuando hay tanto movimiento de personas que no parecen ser buenas”, comentó Maybelline Cámara.

Días antes, el hermano de otra vecina del área fue también víctima de un asaltante, quien le apuntó con una pistola cuando este intentaba llegar a su casa.

“Le metió la parte de atrás de la pistola en la frente y ahí mismo se disparó el tiro. Asimismo lo hubiesen podido matar a él o a uno de los niños (...) Entonces uno vive con miedo”, relató Yberlise Villarreal.

Por ahora, las autoridades han notificado que dos sujetos fueron detenidos cerca de la escena del crimen y están siendo interrogados para determinar su conexión con en el tiroteo.

