Los 7 inventos más locos de Fidel Castro: el destino del país en manos de un hombre

En su casi medio siglo como presidente, el fallecido Fidel Castro apareció varias veces por la televisión, en los periódicos, en los actos públicos, a hablarle al pueblo de Cuba sobre su ocurrencia de turno, siempre muy “justificada” en el afán de mejorar la situación de un país que sigue en la retaguardia del mundo en muchísimos aspectos.

Cada idea de Fidel fue apoyada e implementada por sus funcionarios, y los cubanos tuvimos que seguir al pie de la letra sus mandatos, por muy locos o absurdos que fuesen.

Estos son sólo algunos, que seguro recordarás, pero hay muchos otros en toda la historia de la Isla. Veamos.

1- Los Comité de Defensa de la Revolución (CDR)

Cuando todavía Fidel era Primer Ministro de Cuba y no su presidente, ofreció un discurso al pueblo de la Isla en el antiguo Palacio Presidencial un 28 de septiembre de 1960, e instituyó lo que serían los comités de “vigilancia” para defender “las conquistas del socialismo”. No hay cubano que no conozca lo que es un CDR, y que no esté consciente también de que si en algún momento funcionaron, hoy los CDR son algo casi abstracto y en decadencia. Demás está decir que el jefe del CDR del barrio es casi siempre “el chivato”, que nadie hace las guardias nocturnas y que si van a las fiestas de la organización, es para tomarse la caldosa.

2- La “súper” vaca Ubre Blanca

Llamada así, Ubre Blanca, esta vaca encarna en sí una de las ideas más locas de Fidel Castro, en su afán por modernizar la economía agrícola de Cuba. Según se cuenta, la vaca produjo 109,5 litros de leche en un solo día, y en todo el año 1982 unos 24.268,9 litros. Se ha dicho que el principal motivo de Fidel Castro era que Ubre Blanca superara a la vaca estadounidense Arlinda Ellen, que tenía el récord mundial de 80 litros desde 1975. Ubre Blanca fue mencionada en varios discursos de Fidel como trofeo de la Revolución y su avances. El propósito era clonar al animal pero no fue posible. Cuando en el año 1985 hubo que sacrificar a la vaca, el Granma publicó una necrológica en sus páginas dedicada al animal.

3- La Zafra de los 10 millones

Fidel puso a toda Cuba en función de cumplir en el año 1970 con un objetivo: producir 10 millones de toneladas de azúcar. Se alcanzaron 8 millones de toneladas del producto. En algún sentido, muchos cubanos lo vieron como un fracaso a nivel de país. Era prácticamente imposible llegar a esa cantidad. No obstante, fue la mayor zafra que haya tenido lugar en Cuba.

4- La Revolución Energética

Esta es otra de las iniciativas de Fidel en aras del ahorro energético, según anunció en su discurso del 18 de septiembre de 2006. De un momento a otro Fidel ordenó varias cosas: cambiar los bombillos incandescentes por lámparas de 18 Watts; salió en sesiones televisadas hablando de cómo usar la olla multrirpopósito; se distribuyeron equipos electrodomésticos por los núcleos familiares (ollas arroceras, ollas multipropósito, hornillas eléctricas, calentadores). Era necesario emplear la electricidad como combustible doméstico, pero, ¿cuando se iba la luz como muchas veces ocurrió? Muchos nos quedamos con hambre ese día, ¿verdad?

5- La Moringa

Fidel la llamó “árbol milagroso” y repitió hasta el cansancio que la moringa lo mantenía de pie a su edad. En la prensa comenzaron a salir anuncios de que el país iba a producir masivamente la moringa, y esta se hizo popular en Cuba y en muchos otros países. Aunque es un árbol con muchísimas propiedades curativas, y nadie lo duda, las iniciativas de Fidel siempre fueron a su antojo: Cuba era su tablero de ajedrez y el pueblo sus mejores fichas.

6- Los maestros emergentes

La formación de maestros emergentes fue una medida de las tantas que se tomaron en lo que fue la Batalla de Ideas, ese período en que los cubanos tuvieron que ir a todas las marchas y tribunas antimperialistas posibles, en la que se reclamó el regreso de Elián, en la que el país gastó millones en combustible para traslado de personal, para hacer pulóveres, pancartas, banderitas, en fin. Por los 2000 en Cuba, entre tantas crisis, estaba también la de los maestros. Se comenzaron a preparar, una vez finalizado el noveno grado, a miles de jóvenes que ni siquiera tenían vocación por enseñar para que fueran maestros. Muchas aulas de Cuba llegaron a ser un verdadero desastre. La mala preparación de los maestros, su falta de experiencia, provocó un desencanto total entre padres y estudiantes.

7- Las Reflexiones

Cuando ya Fidel no pudo pararse más en el podio y hablar a millones de cubanos, se buscó otra manera de seguir presente: Las Reflexiones. Luego de su enfermedad en 2005, cuando delegó sus labores a Raúl Castro , Fidel comenzó a escribir y opinar sobre todo. Las llamadas Reflexiones eran publicadas obligatoriamente por todos los medios de la Isla, y leídas en el noticiero de la Televisión Cubana. Cualquier tema era motivo de reflexiones: China, Obama, el Medio Ambiente. Esos escritos, por demás, reflejaban su deterioro físico y mental. Muchas veces eran tan incoherentes que no se sabía sobre qué estaba reflexionando el Compañero Fidel, la manera que se agenció para firmar sus reflexiones.

En la historia de Cuba existen muchísimos acontecimientos que develan el afán de Fidel por imponerse, por hacer lo que verdaderamente le viniera en ganas. Haríamos una lista interminable. Podríamos mencionar Angola, ese pasaje donde tantos cubanos perdieron la vida; la UMAP, los campos donde se reclutaron a tantos homosexuales; hasta podríamos incluir su casi medio siglo como mandatario, sin posibilidad de que el pueblo eligiera a otra persona. Se dice fácil, pero la historia y el destino de un país no puede estar en manos de un hombre. Y eso le sucedió a Cuba.