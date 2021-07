5 canciones de reguetón con las que tuvimos una relación de amor-odio

Demás está decir cuán criticado ha sido por muchos el género urbano. No obstante, ¿quién no ha bailado a puro ritmo de reguetón en alguna fiesta? ¿O quién no se ha encontrado, de momento, tarareando una letra de Osmani García, El Chacal, o algún exponente del género en la Isla?

Seguramente has tenido esa relación de amor-odio: te gusta pero no te gusta; te encanta en las fiestas pero jamás la pones en casa; crees que tiene algún sabor su ritmo pero no lo aceptas delante de cualquiera. La gente suele jugar a estas cosas con el reguetón.

No obstante, hay temas que ya han pasado de moda, pero si los oímos nuevamente algo nos despiertan, como los olores.

Estos son algunas de las canciones que se han pegado en Cuba y que probablemente ahora las vas a cantar también:

1- "El calentico", de Kola Loka

2- "El Taxi", de Osmani García

3- "La Tuba", de Elvis Manuel

4- "Guachineo", de Chocolate MC

5- "Yunai Yunai a ti te gustan los yumas", de Calle 35

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.