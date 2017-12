El cubano Néstor Cortés llegará muy pronto a Grandes Ligas

Aunque el sitio Baseball-Reference diga que Néstor Cortés nació en Hialeah, Florida, eso está incorrecto, él nació en Surgidero de Batabanó en 1994 y salió de Cuba con 7 meses cuando a su padre se ganó la lotería de visas. Cortés fue elegido en la ronda 36 del Draft Amateur por los Yankees de Nueva York en el 2013 y pasó a las menores con sólo 18 años.

Desde 2013, el lanzador zurdo de 23 años ha mejorado tanto que las puertas de las Grandes Ligas para él están cada vez más cercanas. El sacrificio y el trabajo son la eterna constante para Néstor. Los entendidos de béisbol saben si eres elegido en la ronda 36 del Draft, probablemente no durarás más de 24 meses en las menores.





El pasado 14 de diciembre, Cortes fue tomado por los Orioles de Baltimore en el Draft de Regla 5, un draft que se realiza para tomar a los prospectos que no están dentro del roster de 40 de las organizaciones. Si no ocurre una sorpresa, Cortés estará en el roster de los Orioles de Baltimore para el Opening Day del 2018.

¿Qué representa para tu carrera que te haya elegido Baltimore en el draft de Regla 5?

- Significa mucho. Porque consideran que soy un pitcher que puede lanzar en Grandes Ligas. Y eso es lo que siempre he querido ser. Sí lo veo como un logro porque durante 5 años he tratado de luchar por ser mejor y sobresalir entre tantos pitchers que hay en las menores.

¿Lo ves como un logro o querías seguir en los Yankees?

-Claro. Los Yankees que me dieron mi lugar al tomarme en el draft de 2013, pero ahora mismo no soy su preferencia, por lo que me gustó que me escogiera otro equipo porque significa que soy importante para ellos.

Fuiste elegido en la ronda 36 del Draft. En esa ronda muy pocos lanzadores logran el progreso que tú has alcanzado. ¿En qué trabajaste fundamentalmente porque solo te han bateado para .209 en 5 años en las menores? ¿Debe haber mucho trabajo y sacrificio allí?

-Siento que ha sido mucho sacrificio y mucho trabajo llegar a lograr lo que logrado. No todos los que fueron seleccionados en la ronda 36 pueden decir que están en la posición ahora. Estoy agradecido por Dios, los Yankees y especialmente el scout que creyó en mi: Carlos Martí.

¿Cuál es la próxima meta ahora en tu carrera? Imagino que estar en el roster de 25 de los Orioles.

-Sí. Mi próxima meta es quedarme con el equipo de los Orioles en el roster de 25. Quiero mantenerme, que me consideren y vean que me puedo quedar.

Cortés es un zurdo incómodo con envíos laterales de ángulo difícil ante bateadores de su mano. En este invierno probó suerte en República Dominicana con las Estrellas Orientales, posteando 2-1, 1.25 de efectividad (ERA). En el nivel que ha sido probado, Cortés ha destrozado los patrones.

Al punto que en cinco temporadas en las Menores tiene marca de 25-14, 2.08 de ERA, 324 innings y 344 ponches, WHIP de 1.00 y average oponente de 209. Próximo destino de ese vuelo: MLB.