La esposa de uno de los 5 espías, sorprendida con el revuelo que causó su denuncia de las "imperfecciones" y "errores" del sistema electoral en Cuba

La esposa de René González, uno de los cinco espías cubanos que cumplieron condena en Estados Unidos, se ha mostrado sorprendida por el revuelo que causó, y el alcance que tuvo su denuncia ante las "imperfecciones" y "errores" del sistema electoral en Cuba. Olga Salanueva criticó en Facebook hace dos días que tres de los cinco espías se quedaran fuera de las listas de candidatos a la Asamblea Nacional del Poder Popular y responsabilizó de ello a la Comisión Electoral, que es la que decide quién sí y quién no. El Gobierno defiende que los candidatos los elige el pueblo. "Quisiera pensar que después de todo esto se ha producido un debate útil, interesante y muy necesario. Si mi escrito lo provocó fue porque ya estaba en el ambiente", insistió.

En un nuevo post colgado esta vez de manera privada en su muro de Facebook (el anterior era público), Salanueva recalca que mantiene su opinión de que los Cinco, considerados como héroes en Cuba, debían estar en la lista de candidatos al Parlamento cubano y no sólo dos de ellos (entraron Gerardo Hernández y Fernando González y se quedaron fuera René González, Antonio Guerrero y Ramón Labañino). "Sigo creyendo injusto distinguir entre ellos y me parece un error haberlo hecho".





Asimismo hace un llamamiento a enterrar la polémica e "ir a votar. Respetar el sistema que tenemos y no dejar que nuestra reacción a sus imperfecciones haga mella en sus resultados Quisiera pedir encarecidamente a todos los que hayan pensado en poner a los cinco en la boleta, que no lo hagan. Recuerden que eso anularía el voto y esos amigos, al hacerlo, estarían haciendo lo que quisieran nuestros verdaderos enemigos. No corrijamos lo que consideramos un error con otro mayor. Ninguno de los Cinco, dentro o fuera de la candidatura lo aprobaría", escribió.

Asimismo rechazó la idea de que alguno de los 605 candidatos a la Asamblea Nacional del Poder Popular renuncie a su escaño para cederlo a los tres espías que se han quedado fuera del Parlamento. "Eso no sería legal ni siquiera justo con ese candidato. Por otra parte implicaría un desafío al trabajo de una Comisión legalmente constituida. Por más que no coincidamos con su decisión en relación a los Cinco, debemos respetar su trabajo. Si acaso, luego seguimos discutiendo".

Salanueva admite que no era capaz de imaginarse el revuelto que causarían sus palabras denunciando que la Comisión había dejado a tres de los cinco espías fuera de la candidatura al Parlamento. Sus reproches fueron reproducidos por los periódicos y webs más importantes del mundo ya que cuestionan el sistema electoral cubano desde dentro: si tres de los Cinco héroes de Cuba no pasaron el corte de la Comisión Electoral, cómo podría pasarlo un candidato de la oposición.

Ahora ella achaca su indiscreción a su poco dominio de las redes sociales. "Me declaro culpable de no ser experta en Facebook. Espero que al menos los de mi generación me comprendan. Si me queda vida trataré de enmendarme", escribió.

También destacó que ninguno de los Cinco le ha llamado la atención por haber compartido en las redes sociales el malestar con la forma en que se eligen los candidatos en Cuba. "No consulté con los Cinco, ni tampoco he recibido regaño de ninguno de ellos, incluido René. Él respeta mi derecho a escribir en Facebook las pocas veces que lo hago".

También aclara que nadie (del Gobierno) la ha llamado, ni entrevistado ni citado "ni siquiera la famosa comisión". Según explica, escribió el comentario que ha puesto en jaque el sistema electoral cubano animada por algunos amigos que le aconsejaron aclarar que su esposo no estaba en la lista de candidatos a la Asamblea Nacional del Poder Popular no porque no quisiera o porque no fuera cubano sino porque la Comisión Electoral lo había descartado.

A pesar del revuelo que han críticas al sistema electoral cubano, Salanueva sólo se arrepiente de haberlas hecho públicamente en Facebook para que pudieran compartir se mejor. "Lo hubiera escrito aunque René fuera uno de los dos elegidos, más aún cuando en ese caso él estaría en una posición engorrosa en relación a sus hermanos no seleccionados".

Para justificar su denuncia, Salanueva se define como "una persona terrenal", "revolucionaria y orgullosa de su militancia (en el Partido Comunista). "Personas que creía amigas me han herido insinuando lo contrario. No luché tantos años sólo por René sino por los Cinco como unidad y me duele que alguien trate de separarlos aunque no se dé cuenta realmente de lo que hace", afirma insinuando que fue un fallo por despiste de la Comisión Electoral.

De esta forma Olga Salanueva pretende zanjar la polémica. "Creo que hay que poner a descansar este tema y ocuparnos de lo que importa: La Revolución".