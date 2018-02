Ricky Martin, agradecido con el cubano Yotuel Romero y con Beatriz Luengo

Ricky Martin se ha deshecho en halagos hacia sus compatriotas Fonsi y Wisin y Yandel. También hacia el cubano Yotuel Romero y la esposa de éste, la cantante y compositora española Beatriz Luengo ya que ambos son los autores del tema Fiebre, cuyo videoclip acaba de estrenar el cantante.

Lo ha hecho en una entrevista concedida a la agencia EFE en la que aseguró que él cree haber disfrutado más con el éxito de Despacito, que lo que disfrutó su compatriota Luis Fonsi, intérprete del tema, junto al reguetonero Daddy Yankee.

"Lo celebro no solo porque venga de Puerto Rico, sino porque es un buen hombre y un verdadero músico, hambriento por el aplauso, que ha llevado nuestro idioma a todas partes", aseguró el artista.

Martin, quien ha vuelto a apostar recientemente por el reguetón con el tema Fiebre, junto a Wisin & Yandel, dijo además que estos dos últimos artistas son "dos guerreros, que siempre están pensando y que tienen una marcha creativa muy contagiosa". Además aseguró que también "jugaría un poco" con otros géneros, entre los que mencionó el trap y otros como el jazz o el rock.

El artista tuvo palabras de elogio para Beatriz Luengo y el cubano Yotuel Romero, compositores del tema Fiebre, y autores también de otras canciones de su álbum A quien quiera escuchar, del año 2015.

"Me conocen muy bien, porque todo lo que escriben es muy yo. Con ellos he ganado el Grammy y a ellos se lo dedico, porque me regalaron su arte", destacó el puertorriqueño sobre Yotuel y Beatriz.

El boricua dijo asimismo que le gusta codearse "con gente de diferentes países, que vean la música de distintas formas". "Nunca he sido purista. Lo que corre por mi vida es fusión", explicó.

Martin se refirió además a su papel de Gianni Versace, en la segunda temporada de la serie de televisión American Crime Story, donde incluso ha tenido que hacer escenas de sexo homosexual, y descartó tener problemas con el desnudo.

"No tuve miedo, me desnudé frente a la cámara y el público me ha felicitado por ello", explicó el artista quien argumentó que las escenas pueden parecer incómodas, pero necesarias.

"(...)teníamos que ser firmes con una historia," señaló Ricky Martin, quien trabaja junto a otras estrellas del celuloide como el venezolano Edgar Ramírez y la española Penélope Cruz.