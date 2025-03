Ruzzo aclara si volverá a Orishas tras la reconciliación de Yotuel y Roldán

Vídeos relacionados:

El cantante cubano Hiram Riverí Medina, conocido artísticamente como Ruzzo, ha salido al paso de los rumores que circulaban en los últimos días sobre su posible regreso a Orishas, luego de que sus excompañeros Yotuel Romero y Roldán González anunciaran su reconciliación y el retorno de la agrupación a los escenarios tras años de distanciamiento y polémicas.

A través de un comunicado oficial, Ruzzo dejó claro que desde 2021 no forma parte del icónico grupo de hip-hop cubano y que no tiene planes de reincorporarse próximamente.

Lo más leído hoy:

“Quiero dirigirme a ustedes para aclarar un malentendido que ha estado circulando en los últimos días. A raíz de rumores infundados, me veo en la necesidad de informar que desde el 2021 no formo parte del grupo Orishas y que no tengo planes de unirme a la agrupación próximamente”, escribió.

El rapero destacó que valora profundamente el legado de Orishas y su impacto en la música urbana y la cultura latina, pero enfatizó que actualmente se mantiene independiente y enfocado en su propio proyecto musical.

“Estoy trabajando en mi música, en nuevos proyectos y colaboraciones que muy pronto compartiré con ustedes. Agradezco el apoyo de todos y les pido que sigan atentos a lo que está por venir”, expresó el artista en su mensaje.

Ruzzo / Instagram

El comunicado de Ruzzo se da a conocer pocos días después de que Yotuel y Roldán sorprendieran a sus seguidores con el anuncio de su reconciliación y el regreso de Orishas.

Ambos compartieron en redes sociales un emotivo reencuentro y aseguraron que volverán a los escenarios juntos, reavivando la ilusión de los fans de la agrupación que marcó una era en la música cubana.

Sin embargo, con la declaración de Ruzzo queda confirmado que el regreso de Orishas será sin su presencia, consolidando su decisión de mantenerse en su camino como solista.

Preguntas frecuentes sobre el regreso de Orishas y la decisión de Ruzzo