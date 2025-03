Yotuel responde a Raúl Torres tras su protesta por ser ignorado en el Museo de la Música Cubana

Vídeos relacionados:

El cantante Yotuel Romero ha enviado un contundente mensaje a su compatriota Raúl Torres luego de que este expresara públicamente su descontento por no encontrar ninguna referencia a su obra en el Museo de la Música Cubana.

En un tono de crítica directa, el rapero le aclaró que profesar lealtad a una dictadura no da buenos resultados. "La historia siempre demuestra lo mismo: el amo nunca está ahí cuando más lo necesitas", dijo en Facebook.

"Raúl, no me alegra esta noticia, pero era una muerte anunciada", señaló Yotuel, quien recordó que en 2021 Torres compuso para el régimen su tema "Patria o Muerte por la Vida", una burda respuesta al inmenso éxito de "Patria y Vida".

Según Yotuel, el trovador "obedeció sin cuestionar" las órdenes de quienes manejan el poder en Cuba, y comparó su actitud con la de un esclavo que se somete al amo con la esperanza de recibir protección.

El comentario de Yotuel responde a la protesta de Raúl Torres por su exclusión en el Museo de la Música Cubana, en el que, según contó, no hay "ni una foto, ni un recuerdo, ni una mención" de su obra.

Para el exOrishas, la "perreta" del cantautor no le servirá de nada. "Tú no eres parte de ellos. Y cuando llegue la hora de pagar, ellos no tendrán memoria para tu obediencia", le dijo.

"No importa cuánto lamas las botas del poder blanco en Cuba, el White Privilege tiene sus límites claros: jamás y nunca entrará un negro a su alcoba", afirmó el cantante radicado en Miami, asegurando que, a pesar de la obediencia de Torres, su legado musical nunca será plenamente reconocido.

"Por más que te esfuerces, esas mismas botas que besaste serán las que terminen aplastando tu obra", concluyó.

En sus redes sociales, Raúl Torres relató cómo, tras visitar la sección de la trova del mencionado museo, se sintió decepcionado al no encontrar su nombre.

También compartió su sorpresa al descubrir que incluso las guías no lo reconocieron, y una de ellas le preguntó quién era. "Este hecho ha sido un duro revés para mí", afirmó.

El músico añadió que la situación lo llevó a reflexionar profundamente sobre su carrera y su posición dentro de la cultura cubana.

"Siempre supe que radicalizar mi pensamiento y expresar mis criterios me traería problemas, pero no imaginé que llegarían a este extremo", escribió.

Por último, señaló que le resultó paradójico ver representados en el museo a otros artistas que han criticado al gobierno cubano, aunque reconoció que ellos también tienen derecho a figurar por su calidad.

En marzo de 2021, Raúl Torres, conocido por sus continuas defensas al gobierno cubano, en ocasiones hasta groseras, estrenó un tema para responder a la canción "Patria y Vida".

La plataforma oficialista Cubadebate lanzó el video de "Patria o Muerte por la Vida" después de anunciarlo en redes sociales y de haber compartido previamente la letra de la canción, que aseguraba que "a la Revolución le queda más de 62 mil milenios".

