Camila Cabello sorprende a sus seguidores

La cantante cubana Camila Cabello anunciaba ayer en Twitter una sorpresa para sus fans.

La artista se encuentra de gira por Estados Unidos con su Never Be The Same Tour sorprendiendo a sus fans en cada parada en el camino. En Vancouver sorprendió con la presentación de dos temas inéditos, en Los Ángeles, cantando con Pharrel Williams y en Chicago, con un nuevo look.

Tras el anuncio de la sorpresa sus fans comenzaron a especular sobre qué podía ser. Unos apuntaban a que podría tratarse de la versión de estudio de Sangria Wine, mientras que otros señalaban al relanzamiento de Never Be The Same con una colaboración especial.

Pero poco tiempo duró la duda entre sus incondicionales. El talentoso Kane Brown contestó a la cubana al mismo tweet con dos llamitas.

Kane Brown es una estrella del country que está triunfando en su género musical, al igual que Camila Cabello en el suyo. Queda muy poco para saber cómo será la mezcla explosiva de estos dos artistas.

¡Mañana podremos escuchar el tema!

¿Tienes ganas de oír la nueva versión de Never Be The Same?