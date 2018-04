Carlos Otero dice que en cuanto se lo permita la Ley anunciará lo que está dispuesto a hacer

El popular presentador cubano Carlos Otero reapareció en las redes sociales con un mensaje en el que aseguró que en cuanto se lo permita la Ley anunciará lo que desde el inicio está dispuesto a hacer.

Otero había dicho la semana pasada que se retiraría de las redes sociales por un tiempo debido a "la mezquindad, traición, oportunismo, necedad y especulaciones" que salieron a flote luego de que fuera pública la noticia de que su pareja, Haniset Rodríguez, lo había agredido físicamente.

La joven arañó su cara hasta sacarle sangre y fue acusada de violencia doméstica. Luego de 48 horas en la cárcel salió pendiente a juicio, con una orden de alejamiento. En los últimos días ambos han publicado comentarios en sus redes sociales donde no han descartado la posibilidad de una reconciliación.

Este domingo, luego de que Haniset escribiera que se sentía arrepentida por la pelea que tuvo con su pareja e insinuara que lo extrañaba mucho, Otero publicó un mensaje en el que dejaba claro que no toleraba las faltas de respeto hacia la persona con la que compartió su vida.

"No es mi intención que cada vez que escriba algo en esta página lo relacionen con lo sucedido hace días. Respeto la libre expresión pero no comparto ni la humillación ni faltas de respeto a terceros, mucho menos a alguien que compartió mi vida", escribió.

"A las personas que insisten en seguir hablando de lo mismo les aclaro algo: En mi vida nada ni nadie manda, Yo siempre he sido el único responsable de mis actos, errores he cometido, pues perfecto no soy, y de todos solo salí. Mis decisiones las tomo con orgullo y valentía. Todos hemos pecado de lo contrario en el mundo no hubieran piedras”.

"En cuanto me sea permitido, por la Ley, anunciaré lo que desde un inicio estoy dispuesto hacer", agregó.