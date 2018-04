Haniset Rodríguez reaparece en las redes e insinúa que está “desesperada” por volver con Carlos Otero

La cantante y bailarina cubana Haniset Rodríguez, arrestada bajo cargos de violencia doméstica la semana pasada, ha reaparecido en su cuenta de Instagram con una de sus habituales selfies y un mensaje para sus ‘haters’ (detractores) en las redes sociales.

“¡Esta (foto) va para mis haters! Feliz domingo”, escribió la también modelo junto a una instantánea en la que aparece sin maquillaje y a la que también adjuntó mensajes en formato de hashtags como “Jehová, el rey de mi vida”.

La cubana también había emitido otro ‘comunicado’ en sus redes horas antes. En el post dijo sentirse arrepentida por la pelea que tuvo con su pareja, el presentador Carlos Otero, en la que llegó a arañarle el rostro hasta sacarle sangre, según los reportes del arresto.

Asimismo, la modelo insinuó estar desesperada por volver junto a su pareja, quien habría solicitado una orden de alejamiento en su contra después del violento suceso.

“La espera desespera. No veo la hora de poder estar a tu lado, no me importa lo que digan ni me importa lo que piensen. Esto es mucho más fuerte (…) ¡Es un amor que siempre me ha traído loca!”, escribió.

Haniset agregó que lamentaba lo ocurrido. “Lo siento por lo que hice, lo siento porque lo hicieran público. Créanme, no fui yo. Pero la verdad es que nunca nadie podrá contra el amor”.

La joven volvió a referirse a Jehová y sostuvo que “si hablaron de Jesús que más da que hablen de mí”.