Camila Cabello habla de su lucha contra el Trastorno obsesivo compulsivo

La cantante cubana Camila Cabello ha confesado en una entrevista para la revista Cosmopolitan cómo se siente con su Trastorno obsesivo-compulsivo ("TOC", en siglas).

Además de protagonizar la portada de la publicación, la ex integrante de Fifth Harmony se ha abierto durante la entrevista para hablar sobre como es su vida con este trastorno de ansiedad, que se caracteriza por pensamientos intrusivos y recurrentes que producen inquietad, temor o preocupación.

"El TOC es extraño. Ahora me río de esto. Todo el mundo tiene diferentes maneras de lidiar con el estrés", cuenta la cubana para la publicación.

"Para mí, si realmente me estreso pensando en algo, simplemente comienzo a tener el mismo pensamiento una y otra vez. Y no importa cuantas veces llego a resolverlo, siento que algo malo va a suceder si no sigo pensando en eso", relata la joven cantante.

La artista de 21 años ha conseguido que el TOC casi no interfiera en su vida cotidiana.

"No sabía que era hasta que lo descubrí y aprendí a dar un paso atrás, eso me hizo sentir mucho mejor. Ahora siento que lo tengo mucho más controlado. Hasta el punto de pensar '¡Ajá! Vale, esto sólo es mi TOC'. Otras veces le preguntó a mi madre la misma cuestión cuatro veces y ella me dice: 'Eso es el TOC. Tienes que dejarlo ir".

La artsita se encuentra actualmente en medio de su gira "Never Be The Same Tour" y cuando termine se unirá a su amiga, la cantante Taylor Swift en su gira "Reputation Tour".

Hace menos de una semana la nueva versión de su exitoso "Never Be The Same" que incluye la voz del cantante Kane Brown.

¿La has escuchado ya?