Camila Cabello concluye la primera etapa de su tour con un emotivo post

La cantante cubana Camila Cabello ha completado la primera etapa de su gira "Never Be The Same Tour". Dieciséis paradas por todo Norteamérica que han dejado huella en la artista.

Comenzó en Vancouver hace un mes con el estreno de dos temas inéditos y finalizó el fin de semana en Nueva York, donde lució un look muy gótico.

Después de tantos escenarios, actuaciones y ciudades, la cubana se ha puesto sentimental y ha compartido con sus seguidores de Instagram un emotivo post con una recopilación de imágenes de los momentos más importantes para ella de esta primera parte de su tour.

"Me emocioné mucho viendo estas fotos, el hecho de que hice lo que soñaba cuando era pequeña", comienza el texto de la artista en Instagram.

"El hecho de que pueda hacerlo rodeado de gente que es tan cariñosa, apasionada y trabajadora. Personas que son tan buenas y que también trabajan incansablemente para hacer realidad este sueño, me hace sentir muy sentimental", reconoce.

Y continuaba: "Este es NUESTRO show, no solo mío, todas estas personas aquí hacen posible este sueño, y estoy muy agradecida de poder hacer lo que amo con las personas que amo".

"Gracias por ser parte de este viaje", ha concluido la talentosa joven en este enternecedor post de la red social.

En las imágenes que acompañan al texto aparecen miembros de su equipo, algunas fotos de ella e instantáneas con Pharrel Williams, con el que cantó en Los Ángeles el tema Sangria Wine, y con su amigo Shawn Mendes, al que vio en Toronto durante su gira.

La cubana se tomará una pausa en su gira mundial para ser parte de la gira de Taylor Swift, Reputation Stadium Tour.

Así lo anunciaban en las redes sociales las artistas:

Las dos amigas dieron a conocer así la noticia a través de Instagram.

Además, la norteamericana aprovechó la ocasión para comentar que Charli XCX junto a Camila Cabello serán las encargadas de abrir sus conciertos.