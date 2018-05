¿Por qué retiraron a Monica Lewinsky la invitación a un evento sobre "cambio social" ?

Monica Lewinsky, activista contra el acoso y el bullying, ha asegurado que había sido invitada a un evento sobre el “cambio social” hasta que Bill Clinton planeó asistir, momento en que aprovecharon para retirarle la invitación a ella.

Tras el desplante, la exbecaria de la Casa Blanca no dudó en publicar un tweet con una elevada dosis de ironía.

“Querido mundo: por favor, no me inviten a un evento (especialmente cuando es sobre el cambio social) y, luego, después de aceptar la invitación, la retiren porque Bill Clinton decidió asistir/fue invitado. Estamos en 2018. Emily Post no lo aprobaría”.

No ad for you

Y es que Lewinsky, embajadora de varias organizaciones de prevención del acoso escolar y miembro de la junta en otra organización, era una candidata ideal para ocupar uno de los puestos de la noche dado su perfil de mujer implicada en la lucha por la prevención del acoso escolar.

La propia Lewinsky daba a conocer en otro tweet que la organización del evento le realizó una contra-oferta: escribir un artículo para su revista revista.

A lo que ella respondió, “por favor, no intenten arreglar la situación insultándome con una oferta de un artículo en su revista”.

Aunque han transcurrido ya 20 años del estallido del escándalo sexual entre Monica Lewinsky y el ex presidente norteamericano Bill Clinton, es evidente que las secuelas de aquel hecho la continúan persiguiendo donde que quiera va, o que no va, como en este caso.

La ex becaria Mónica Lewinsky ha recibido multitud de mensajes de apoyo tras la publicación de lo ocurrido, mientras que un portavoz de Clinton ha asegurado al Huffintong Post que el ex presidente no sabía nada del tema.

Town & Country Magazine celebró anoche su Cumbre de Filantropía, un acto de carácter solidario y social al que finalmente asistió Bill Clinton, a quien convocaron con el fin de presentar a Emma Gonzalez, la alumna del instituto de Parkland que encabeza el movimiento estudiantil contra las armas en Estados Unidos.