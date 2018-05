Grupo de rock estadounidense Suicidal Tendencies da un concierto hoy en La Habana

El grupo de rock estadounidense Suicidal Tendencies ofrecerá este viernes un concierto en el Salón Rosado de La Tropical, en La Habana, para presentar temas de su nuevo disco, Get Your Fight On!

El baterista del grupo es el cubano-estadounidense Dave Lombardo, quien anunció que se presentaría en Cuba hace tres meses, cuando visitó la nación caribeña por primera vez desde que emigró a Estados Unidos con apenas cuatro años.

“Cuba siempre ha estado en mi corazón”, dijo el baterista en conferencia de prensa a los medios locales y agradeció la acogida del público rockero.

El primer concierto de la banda estadounidense en Cuba fue en el Centro Cultural Bariay de Holguín como parte de las festividades de las Romerías de Mayo. El grupo se trasladó luego a La Habana para ofrecer un concierto que ha llenado de expectativas a los amantes del rock en Cuba.

Suicidal Tendencies tiene más de siete discos y fue fundada en 1980 en Venice, California. La crítica lo señala como uno de los grupos más veteranos del trash y el punk en Estados Unidos.

El concierto se debe en gran medida a las motivaciones mostradas por Lombardo cuando viajó a Cuba e intercambió con los rockeros cubanos.

“He comprobado que Cuba y su gente son especiales. Tenía esa idea desde hace años. Crecí en Los Ángeles yendo a Clubes en los que se reunían varias familias cubanas, cocinaban, bailaban, escuchaban música y mantenían vivas sus tradiciones. De hecho, una de mis mayores influencias y lo que en definitiva me dio la convicción de que sería percusionista”, expresó el músico en enero en un encuentro en el club Submarino Amarillo, indicó el portal Cubasí.

Suicidal Tendencies es uno de los primeros grupos de rock estadounidense que actúa en Cuba luego de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.