La carta de Dani Alves que te hará llorar tras conocerse que no irá al Mundial (+VÍDEO)

El jugador del París Saint Germain (PSG) Daniel Alves publicó una conmovedora carta tras conocer que una lesión de rodilla le hará perderse el inminente Mundial de Rusia.

El lateral derecho brasileño dio a conocer un emotivo texto en el portal 'The Players Tribune', donde pidió que nadie llore por él.

"Cuando sentí el dolor en mi rodilla, mi alma salió de mi cuerpo. Desde el momento en que pisé el suelo, supe que no iba a estar en el avión a Rusia para la Copa del Mundo", aseguró Alves en el inicio de la misiva.

"En el vestuario, los médicos del PSG me dijeron que debíamos esperar al día siguiente para tener los resultados, pero yo ya sabía en mi corazón que todo había acabado. Todos vinieron a celebrar la Copa de Francia y no quise mostrar ninguna emoción negativa hacia mis colegas de equipo. Si tú conoces a Dani Alves sabrá que soy un tio feliz. Entonces yo sonreía y disfrutaba el momento. Pero todos pudieron ver en mis ojos que algo no iba bien", reconoció.

"Sólo lloré una vez y fue cuando estaba solo. Dejadme que os diga una cosa. No quiero que nadie llore por mí. No quiero que nadie sienta pena por mí. He vivido mis sueños. Dani Alves no va al Mundial de Rusia, pero soy un tío feliz", afirmó el ex jugador azulgrana.

A pesar del infortunio Alves detalló que, a pesar de sus 35 años, seguirá luchando por tener un hueco en la selección canarinha para el Mundial que se celebrará en 2022.

"Estaré mirando a Brasil de la misma manera que solía mirar cuando era un niño pequeño en la granja. ¡Solo que mi televisor va a ser muchísimo más grande esta vez!. Mi papá era un enfermo de fútbol. Él estaba obsesionado. Entonces esta pequeña televisión era todo para él. Lo hizo como el alcalde de la ciudad. Recuerdo que durante la Copa Mundial de 1994, nuestra casa era el centro del mundo", explicó.

"En Inglaterra, en Francia, en Alemania, les encanta el fútbol, ​​sí. Pero solo son fanáticos. Son apasionados, pero están mirando. En Brasil, no solo estamos mirando. Estamos jugando, ¿sabes lo que estoy diciendo?. Me di cuenta de la diferencia cuando tenía 10 años, viendo a Cafu y Romário en esa pequeña televisión. Cuando atacaban, nosotros atacabámos con ellos, cuando defendían, nosostros defendíamos con ellos. Estabámos cruzando los dedos, tensos, sudábamos, como si realmente estuviéramos jugando", admitió el ex integrante de la Juventus.

Ve a Brasil alzándose con el Mundial

Dani Alves apostó por su país para alzarse con el Campeonato del Mundo puesto que, a su juicio, Brasil reúne el talento y los jugadores necesarios para conseguir el título.

En este sentido también ensalzó la figura del seleccionador Tite, al que calificó de "maestro" y señaló como el responsable del buen ambiente que se vive en la seleçao.

"Cuando ganamos la Champions League en Barcelona en 2015, mucha gente dudaba de que pudiéramos volver a ganar el triplete. Pero entre los jugadores, realmente creíamos el uno en el otro, y cuando vencimos a la Juventus en la final, corrí directamente a Adriano después del silbato. Lo miré, y él me miró, y empezamos a gritar, pero, realmente gritando. No sabíamos qué hacer", relató.

"Si ganamos el Mundial yo no saldré gritando. Por primera vez, lo prometo, estaré callado. No habrá palabras de Dani Alves. No diré nada. Solo estaré llorando", concluyó.