Joana Sanz rompe con Dani Alves: "Me valoro mucho más a mí misma"

La esposa del futbolista brasileño Dani Alves, acusado de agredir sexualmente a una mujer en España, anunció que se separa del jugador porque se valora mucho más a sí misma.

Dani Alves, modelo española, compartió en su perfil de Instagram una carta escrita a mano en la que da por terminada su matrimonio de siete años con Alves, al que acusa de "romperme en mil pedazos".

"Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer, cariñoso, atento... me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos", expresó.

"Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15", añadió.

Unos días antes, Sanz visitó al futbolista en la Prisión de Brians, en Barcelona, donde lleva casi dos meses, posiblemente para informarle su decisión.

Según el programa de televisión de España Cuatro al día, el jugador se quedó "completamente hundido y muy nervioso" después de que su mujer le anunció que lo dejaba.

Por su parte, el hermano de Alves, Ney, compartió un fuerte mensaje hacia su excuñada en sus redes: "Les voy a dar un consejo, y es bueno incluso para mí. Nunca esperes consideración, reconocimiento ni lealtad de nadie. Tenemos que estar alerta, porque la misma persona que te hace un gran bien es la misma que mañana te tirará al suelo y te aplastará sin piedad".

Alves está en prisión preventiva acusado de violar a una joven de 23 años en la noche del 30 al 31 de diciembre en un baño de la discoteca Sutton, un local de moda en Barcelona.

En febrero, pruebas forenses encontraron restos de ADN pertenecientes al futbolista dentro del cuerpo de la supuesta víctima.

Informes presentados al Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona, revelaron que los restos de semen hallados en el cuerpo de la denunciante, en su ropa y en el suelo del baño de la discoteca eran del jugador.

El futbolista de 39 años fue detenido el pasado 20 de enero en Barcelona, tras acudir a una comisaría a declarar por la presunta agresión sexual cometida contra una mujer que lo acusa de violarla, de obligarla a realizarle una felación y de abofetearla mientras la humillaba e insultaba.

Una jueza decidió que debe permanecer en prisión provisional sin fianza.

El exjugador del F.C. Barcelona, que actualmente juega en el Pumas, de México, ha ofrecido varias versiones de los hechos. Primero negó conocer a la joven, y posteriormente admitió que hubo una felación consentida.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.