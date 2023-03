Joana Sanz desvela los momentos más duros tras su separación de Dani Alves

Por estos días ha sido noticia la separación entre Joana Sanz y el futbolista brasileño Dani Alves, quien se encuentra en prisión desde el pasado enero acusado de agredir sexualmente a una joven, pero al parecer la ruptura no ha sido nada fácil para la modelo española.

En su Instagram la joven compartió con sus seguidores los sentimientos que la embargan y los difíciles momentos que atraviesa, pues aunque aseguró que se valora mucho a sí misma, todo parece indicar que ha sido un proceso muy doloroso.

“La sensación de que te ahogas, de que duele tanto que no quieres más ese dolor interno, de que necesitas exteriorizarlo como una herida para poder curarlo… Pero no se puede. Lo único que puedes hacer es llorarlo, aceptarlo y superarlo. Haz por ti, en lo que te hace sentir bien, en lo que te hace salir del bucle de tristeza”, confesó Joana en un post en esa red social junto a imágenes en las que aparece llorando, junto a sus mascotas y tratando de pasar página.

La modelo añadió que en este tiempo le ha servido de mucho el “apoyo mis amigos, mi familia, mi entrenador, las personas que trabajan conmigo, mis animales y por supuesto mi psicóloga”.

A su vez no dejó pasar la oportunidad de compartir consejos para quienes pasan por situaciones parecidas: “Fortalece tu cuerpo y tu mente, aunque no tengas ganas de nada, tú puedes. Tienes mucho que hacer en esta vida, no te dejes morir, no te dejes vencer por las adversidades. Llora, enfádate, baila, ríe… Haz lo que sientas en el momento”.

Como era de esperarse, tras la acusación de Alves y la posterior separación, Joana ha estado en el ojo público y a ello se refirió también en su publicación: “Hablarán de que lo hiciste bien o mal, que no te importe, que no te afecte la opinión de lo ajeno a los que han vivido cada momento contigo. Quiérete, porque tú eres la única persona con la que estarás el resto de tu vida”.

Desde que el futbolista fuera acusado de violar a una joven de 23 años en la noche del 30 al 31 de diciembre en un baño de una discoteca en Barcelona, esto fue un duro golpe para la que fuera su pareja durante los últimos casi ocho años, pero aun así se mantuvo a su lado en un principio.

La pasada semana Joana anunció que se separaba de Alves y aseguró que le cuesta mucho “aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos", pero añadió que se ama, se respeta y se valora mucho a sí misma.

En febrero pasado trascendió que pruebas forenses encontraron restos de ADN del futbolista en el cuerpo de la joven que lo acusa de violación.

Aunque Alves en un inicio negó las acusaciones y conocer a la chica, luego admitió que hubo una felación consentida, aunque la mujer lo acusa de violarla, obligarla a realizarle una felación y de abofetearla en medio de humillaciones e insultos.

