La madre del niño secuestrado por el padre en Cuba logró hablar por teléfono con su hijo

Delmys Silva no ve a su hijo Glauder Alba, de 9 años, desde diciembre pasado. El padre del pequeño lo tiene secuestrado en Cuba y no deja que ambos se comuniquen.

Después de varias semanas este domingo, Día de las Madres, Silva pudo hablar por teléfono con el menor. Según cuenta a Telemundo 51, el pequeño estuvo retraído durante toda la conversación.

“El niño estaba bien tímido. Cada vez que le preguntaba si quería estar conmigo, si me extrañaba, él se quedaba callado y yo escuchaba claramente cuando el padre le decía lo que tenía que hacer.

Silva está separada del padre de Glauder, Miguel Alba Parajó, y ahora está embarazada de su actual pareja.

El hombre asegura que no se trata de un secuestro, que él está protegiendo a su hijo de los maltratos de su padrastro pero Delmys asegura que tanto él como su otra hija quieren mucho a su esposo. De hecho, quien tiene una orden de alejamiento por violencia doméstica es Parajó.

Delmys ha hecho de todo, teme por la seguridad de su hijo y le preocupa que este no haya asistido a la escuela en todo este tiempo. Su caso es complejo porque el niño es ciudadano cubano, residente en Estados Unidos.

Ella se ha comunicado con la oficina del congresista Mario Díaz Balart, con la de Carlos Curbelo y con la de la congresista Ileanna Ros-Lehtinen pero no ha logrado nada porque el niño no fue secuestrado en Estados Unidos. Ella lo envió en diciembre a la Isla de vacaciones junto a su hermana y fue allí donde Parajó impidió que este regresara a Miami.

“Ellos me dijeron que no podían hacer nada porque el niño no fue secuestrado aquí, en EEUU, fue en Cuba, ellos no tenían jurisdicción en Cuba”, dijo. La han remitido a la oficina de cuestiones de niños, riesgo de prevención del Departamento de Estado.

Silva también ha viajado a la Isla y se ha comunicado con las autoridades cubanas pero no ha recibido respuesta.

A continuación compartimos una entrevista que le hiciera Martí Noticias a la abogada de Imigración, Claudia Canizarez, en la que explica los detalles legales de este caso.