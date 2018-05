Grupo cubano de rock Sweet Lizzy Project debutará en Miami

La agrupación cubana de rock Sweet Lizzy Project debutará el próximo junio en Miami después de grabar su segundo disco en la ciudad estadounidense de Nashville.

El grupo cubano, dirigido por el guitarrista Miguel Comas y la cantante Lisset Díaz (Lizzy), ofrecerá tres conciertos en la llamada Ciudad del Sol: el 8 de junio en el Bar Nancy, el 9 en el Vedado Social Club y el 10 en el Paco’s Way.

Sweet Lizzy Project cultiva la música indie, el pop rock y el rock and roll y grabó su primer disco en 2017 bajo el nombre Technicolor. Su segundo álbum lo comenzaron a grabar en Cuba con el sello independiente BandEra Studio y lo terminaron en Estados Unidos en los estudios Mono Mundo Recordings.

La banda, nominada al Premio Cubadisco 2013 en los rubros de Pop Fusión y Ópera Prima, alcanzó popularidad y visibilidad internacional gracias a su versión en idioma inglés del tema Súbeme la radio, de Enrique Iglesias y Descemer Bueno .

El video de la canción, grabada con el título Turn up the radio, superó las 35,000 visitas en YouTube y se colocó en las primeras listas de la popularidad en Cuba después de su lanzamiento.

Los músicos del grupo han declarado que las disqueras cubanas no han prestado atención a su música y se han mostrado muy satisfechos por el resultado de su versión de Súbeme la radio.

Hemos llegado a nuestro país y a varios países por esa versión. Le estamos muy agradecidos a Descemer Bueno por confiar en nosotros. Ha sido muy importante en nuestra carrera esa canción, coincidieron varios de los integrantes del grupo.

Raúl Malo, cantante de la banda The Mavericks y presidente de la disquera Mono Mundo Recordings, expresó al sitio Npr.org que se identificó mucho con la banda cuando la conoció durante el rodaje del documental de PBS "Havana Time Machine" en Cuba y quiso ayudarla a que tuviera mayor repercusión internacional.

“Me resonó inmensamente el hecho de que hay bandas de rock and roll en Cuba. Y me identifico con eso porque en Miami, cuando The Mavericks comenzó, la gente pensaba, oh, Dios mío, ¿sabes qué? ¿Está empezando una banda de country? Pero también, sinceramente, no quería ver a otro grupo de grandes músicos languideciendo en la oscuridad en la isla nunca más. Y así en muchos sentidos, su historia es mi historia. Es toda nuestra historia”, expresó Malo.



No ad for you