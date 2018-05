Carlos Otero asegura que no presentará cargos contra Haniset: “Jamás le daré la espalda”

El popular presentador cubano Carlos Otero habló en el programa TN3 sobre cómo iba el caso de su expareja Haniset Rodríquez, acusada de violencia doméstica.

Otero aseguró que no presentará cargos contra ella cuando lo llamen a declarar.

“No voy a presentar cargos contra ella. No sé si lo puedo decir o si me busco un problema pero no lo voy a hacer”, dijo.

“La primera vez que hablé del tema aquí en la mesa yo dije que jamás le iba a dar la espalda a ella, ni le iba a faltar mi apoyo”.

Según explicó, el proceso continúa en el mismo estatus: “Se está esperando el juicio y yo estoy esperando que me cite la fiscalía”.

Cuando llegue el momento anunció que hará algo que no puede decir todavía porque su abogado le pidió que lo mantuviera en secreto para no interrumpir el proceso legal.

Carlos también contó que desde que está solo tiene que cocinar mucho. De hecho ha perdido entre 8 y 9 libras de peso. La página de Instagram del programa bromeó con la idea.

El pasado mes Carlos Otero llamó a la policía porque su pareja, la modelo y cantante cubana, le había arañado la cara hasta sacarle sangre. La joven fue detenida y salió bajo fianza acusada de violencia doméstica.

Los medios se hicieron eco de la noticia y Haniset aseguró en sus redes sociales que jamás nadie sabría realmente lo que pasó.

En varias publicaciones en las redes sociales, tanto uno como el otro han insinuado que podrían contraer matrimonio luego de que el proceso concluya.