Ocho mujeres acusan a Morgan Freeman de acoso sexual

El actor estadounidense Morgan Freeman ha sido acusado de acoso sexual y verbal por ocho mujeres diferentes de la industria del cine, que no habían hablado hasta el momento por miedo a perder sus trabajos.

Según CNN, las mujeres, que dicen que Freeman les hizo comentarios inapropiados sobre sus cuerpos, alegan que las hostigó en el set de sus películas y en su compañía de producción Revelations Entertainment.

Una asistente de producción que trabajó con Freeman en la película Going In Style en el 2015, denunció a CNN que el actor la tocó indebidamente acariciando su espalda hasta llegar a la parte baja y hacía comentarios inapropiados sobre su figura y su ropa.

La mujer agregó que en una oportunidad Freeman le levantó la saya y le preguntó si llevaba puesta ropa interior, y que ella se movía y él lo volvía a intentar.

Otra mujer, que formó parte del equipo de producción en 2012 de Now You See Me, alega que Freeman la acosó a ella y a una asistente haciendo comentarios crudos sobre sus cuerpos.

"Sabíamos que si él venía ... no podíamos usar ninguna blusa que mostrara nuestros senos, no usar nada que marcara nuestro trasero, es decir, no usar ropa ajustada", dijo.

Otras mujeres dijeron que fueron víctimas de la mala conducta de Freeman en la compañía de producción de actores Revelations Entertainment, que fundó en 1996 con su socia Lori McCreary. Describieron un ambiente "tóxico" en el lugar de trabajo, con seis antiguos miembros del personal que afirmaron haber presenciado el comportamiento de Freeman de primera mano.

Una ex gerente de la compañía dijo que Freeman "se acercaba a mi escritorio para saludar y se quedaba allí parado mirándome. Me miraba fijamente los pechos". Después de otro incidente, la mujer dijo que "dejó de ir en saya a la oficina cuando él estaba allí".

El galardonado actor, de 80 años, dijo en su defensa a CNN que “cualquiera que me conozca o haya trabajado conmigo sabe que no soy alguien que ofendería intencionalmente o haría que alguien se sintiera incómodo intencionalmente".

"Pido perdón para aquel que se hubiera sentido incómodo o tratado sin respeto. Esa nunca fue mi intención", sostuvo el artista.

Desde las acusaciones, el mayor sistema de transporte de Vancouver, TransLink, ha eliminado la voz de Freeman de una campaña publicitaria de Visa que se estaba ejecutando como parte de sus anuncios.

El sindicato de actores SAG-AFTRA, que le concedió a Freeman el premio de logros de vida el año pasado, también está investigando las acusaciones.