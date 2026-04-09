Michael Patrick, actor de 'Juego de Tronos', fallece a los 35 años

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El actor irlandés Michael Patrick, conocido por su participación en la serie Game of Thrones, falleció este miércoles en el Hospicio de Irlanda del Norte tras tres años de lucha contra la enfermedad de la neurona motora, también conocida como Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

La noticia fue confirmada por su esposa, Naomi Sheehan, a través de una publicación en Instagram. "Mick falleció tristemente en el Hospicio de Irlanda del Norte. Le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) el 1 de febrero de 2023. Ingresó hace 10 días y fue atendido por el increíble equipo del centro. Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos. No hay palabras para describir nuestro profundo dolor", escribió.

Patrick había sido diagnosticado con esta enfermedad neurodegenerativa progresiva en febrero de 2023, aproximadamente tres años antes de su muerte.

En febrero de 2026, con plena conciencia de su situación, rechazó una traqueotomía para prolongar su vida en un entorno hospitalario y eligió pasar su tiempo restante junto a su familia.

A pesar de la enfermedad, el actor mantuvo una actividad artística extraordinaria hasta el final.

En 2024 se convirtió en el primer actor con discapacidad en interpretar a Ricardo III de Shakespeare en Irlanda, en una producción adaptada junto a su colaborador habitual Oisín Kearney para el Lyric Theatre de Belfast.

En la versión adaptada, la deformidad congénita del personaje fue reemplazada por un diagnóstico de enfermedad terminal, reflejando la propia lucha de Patrick contra la ELA.

Jimmy Fay, productor ejecutivo del Lyric Theatre, calificó su interpretación como una de las mejores actuaciones jamás vistas en el escenario del Lyric, y la actuación le valió el Judges' Award en los Stage Awards de enero de 2025, celebrados en el Royal Opera House de Londres.

En 2025 presentó My Right Foot, obra autobiográfica de setenta minutos sobre su experiencia con la enfermedad, en el Dublin Theatre Festival, aclamada como una "masterclass en humor, honestidad y resiliencia".

Ese mismo año recibió el Overcoming Adversity Award en los Spirit of Northern Ireland Awards, en reconocimiento a su labor artística y su defensa de causas relacionadas con la enfermedad.

Su trayectoria televisiva incluyó participaciones en Game of Thrones, Blue Lights, My Left Nut, Soft Border Patrol y This Town.

En Juego de Tronos, interpretó a un alborotador salvaje en el episodio "El hombre roto" de la sexta temporada.

Se formó en la Mountview Academy of Theatre Arts de Londres, tras estudiar Ciencias en la Universidad de Cambridge.

Sheehan describió a su esposo como un "gigante pelirrojo" y una inspiración para todos quienes lo conocieron. "Vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivir. Alegría, vitalidad, risa contagiosa", escribió.

El funeral de Michael Patrick está programado para el próximo lunes 13 de abril en la iglesia Immaculate Heart of Mary, en Carryduff, condado de Down. Su esposa compartió la frase favorita del actor, del escritor irlandés Brendan Behan: "Lo más importante en el mundo es tener algo que comer, algo que beber y alguien que te quiera".