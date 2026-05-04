Falleció la destacada actriz del teatro cubano Concepción (Concha) Ares

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La actriz cubana Concha Ares, figura destacada del teatro cubano de las últimas décadas, falleció este fin de semana. La noticia fue difundida en la noche del sábado por el colega Jorge Luis Guerrero a través de Facebook, y de inmediato generó una ola de condolencias en las redes sociales por parte de compañeros de escena y amigos.

«Javier Martín el hijo de la querida actriz Concepción Ares Fustes (Concha) me acaba de comunicar que su mamá acaba de fallecer. Según sus palabras: "Se fue apagando despacio, murió tranquila". Como en las grandes historias de amor, no sobrevivió mucho tiempo la ausencia de su gran amor el director de teatro y su inseparable compañero de vida: Elio Martín Momperliert», escribió Guerrero. Martín falleció a fines de 2025.

Captura de FB/Jorge LuÍs Guerrero

El actor Nevalis Quintana Fernández fue uno de los primeros en reaccionar con un emotivo mensaje. «Madrugada de Estrellas de Mayo, la noche me sorprende con un post [...] avisando la partida física de la actriz y amiga Concha Ares», expresó Quintana, quien recordó su paso por Teatro Estudio y la Compañía Teatral Hubert de Blanck, y apuntó que «como actriz era de una gracia y cubanía exquisita».

Según Quintana Fernández, Ares «inició su carrera desde la televisión cubana para después acompañar a su esposo en Teatro Estudio», y fue una de las 12 integrantes del núcleo que acompañó a Sergio Corrieri para fundar el Teatro Escambray en 1968, institución que llevaría el arte a las comunidades rurales de la Sierra del Escambray y que a lo largo de su historia estrenaría decenas de obras y superaría el millón de espectadores.

Bajo la dirección de su esposo Elio Martín protagonizó «La Vitrina» —estrenada originalmente por el Teatro Escambray en los años 70 y repuesta en la Sala Hubert de Blanck en la década de los 2000— y «El Paraíso Recobrado», dos de las producciones más recordadas de su trayectoria.

Captura de FB/Nevalis Quintana Fernández

En la Compañía Teatral Hubert de Blanck, donde también dejó una huella profunda, participó en «El tío Francisco y las Leandras», versión criolla de la zarzuela española dirigida por Berta Martínez. Quintana Fernández recordó con afecto un momento de esa obra durante los años del Período Especial, cuando el personaje de Ares, una actriz corista increpada por la protagonista sobre los problemas cotidianos del país —la libreta de abastecimiento, los apagones, el transporte—, remataba la escena con una frase que arrancaba risas y aplausos del público: «Y que conste que no me voy ni para México ni para Venezuela».

Es tragicómico pensar que los mismos problemas seguen dando materia prima para hilarantes guiones en la Isla.

Los testimonios de colegas y amigos dibujaron el retrato de una mujer generosa y cercana. La actriz Vivian Acosta, quien trabajó junto a ella en el Teatro Escambray, la despidió con palabras sencillas: «Triste noticia. Trabajamos juntas en Teatro Escambray. Buena actriz y persona». La actriz Marisela Herrera, que compartió escena con Ares en el Hubert de Blanck, la recordó como «muy simpática, como actriz y como persona». Y el actor Francisco Fonseca, del Teatro Juvenil «Pinos Nuevos», evocó «la dulzura, la sencillez y el cariño con que nos trataba a los jóvenes» en las visitas a la sede del Teatro Escambray, y una actuación en el poblado de La Victoria, en Isla de Pinos, donde logró «arrancarle una carcajada que duró minutos al público».

Captura de FB/Pepe Murrieta Rodríguez

Otras relevantes figuras del entorno artístico cultural como Miriam Socarrás, Osvaldo Doimeadios, Ana Nora Calaza y Pepe Murrieta expresaron su pesar por la partida de la actriz.

El fallecimiento de Concha Ares se produce en un año especialmente doloroso para el teatro cubano, que en 2026 ya ha visto partir a la actriz Adela Legrá en enero, a la actriz y dramaturga Cristina Rebull en febrero y a la actriz Zelma Morales en abril.

Nevalis Quintana Fernández cerró su homenaje con la misma moneda que el teatro siempre ha reservado para sus mejores intérpretes: «ETERNO APLAUSO».

No han trascendido entre las publicaciones relativas al fallecimiento el lugar donde se produjo ni los detalles de las honras fúnebres. Lleguen a sus familiares, colegas y amigos, las sentidas condolencias.