Rey Vicente Anglada desmiente rumores sobre su regreso a Industriales

“Yo no sé de dónde salió eso. A nadie le he dicho que voy a dirigir nuevamente ni nada por el estilo. No tengo idea de quién ha inventado esas cosas”.

Rey Vicente Anglada, el manager más exitoso que ha tenido Industriales en este siglo, responde tajantemente a la pregunta sobre la veracidad de los rumores de su inminente vuelta al puesto de mando de la novena azul.

El otrora camarero capitalino -quien llevó a coronarse al equipo más mediático de Cuba en los años 2003, 2004 y 2006- ha insistido durante mucho tiempo en su decisión de alejarse definitivamente de los dugouts de las Series Nacionales.

“Ahora también me han hecho la propuesta –afirma-, pero otra vez dije que no”.

Según Anglada, el candidato más probable para asumir el puesto dejado vacante por la renuncia de Víctor Mesa puede ser el recién retirado Carlos Tabares, “que está interesado en dirigir”.

Como se sabe, Javier Méndez cumple contrato en el béisbol italiano, Lázaro de la Torre se ocupa actualmente del equipo Sub-23 de La Habana, y Guillermo Carmona no ha recibido hasta el momento oferta alguna para volver al timón de la escuadra.