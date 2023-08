'El Tanque' Tomás se despide de Industriales: "No se pudo ganar pero soy consciente del esfuerzo"

Después de volver a vestir la franela de Industriales en una parte de la postemporada nacional, el estelar Yasmany Tomás se ha despedido del equipo capitalino con un mensaje en su cuenta de Instagram.

"Más que agradecido por volver a jugar con el @industriales__ equipo de mis sueños", escribió. "Al final no se pudo ganar pero soy consciente de todo el esfuerzo que hicieron mis compañeros y cuerpo técnico por darle a la afición un alegrón, agradecerle a todos esos fanáticos que nos apoyaron en esta trayectoria y a los que no también porque también son parte de esta historia y nada es perfecto,ojalá y el destino me vuelva a unir algún día a Industriales ahí estaré como siempre firme a su causa.#yasmanytomas24 #eltanquetomas24 #".

Mensaje de Yasmany Tomás en Instagram

'El Tanque' había estado fuera de la cueva azul durante nueve años, período que incluyó su paso de cuatro temporadas por Arizona D-backs, así como por el sistema de Menores y la pelota mexicana, donde este mismo año lo eligieron Jugador Más Valioso de la Liga Arco.

No bien llegó a Industriales, el equipo experimentó los beneficios de su presencia ofensiva y rompió monte ante Sancti Spíritus y Santiago de Cuba hasta plantarse en la final recién finalizada ante las Tunas. Fue entonces que la mala suerte apareció en escena, traducida en una intoxicación alimentaria que lo dejó sin posibilidades de intervenir en el duelo decisivo, que perdieron los Leones por la vía de la barrida.

Antes de partir de Cuba en 2014, Tomás intervino en cinco campañas domésticas en las cuales dejó slugging de .504 y OPS de .849.

Después, en las Mayores, despachó 31 jonrones y firmó 83 remolques en 2016, y luego las lesiones afectaron su continuidad en el grupo titular de los D-backs.

Su sensacional campeonato con los Mochis mexicanos, junto a su deseo de participar en el Clásico Mundial de 2023, hicieron que muchos pensaran que integraría nuevamente la selección insular. Sin embargo, en una decisión que todavía no fue debidamente explicada, fue excluido por los decisores del béisbol cubano.