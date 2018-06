Becky G se compara con Shakira y Jennifer Lopez

Becky G es una de las grandes voces femeninas del género urbano pero para la cantante no ha sido fácil llegar a lo más alto. Mientras que la intérprete de Sin pijama sigue triunfando con sus sencillos, ha concedido una entrevista a EFE que ha generado controversia por las palabras que ha dicho de las estrellas Shakira y Jennifer Lopez.

La joven cantante de 21 años se ha hecho un hueco en el mundo del reguetón y es que la joven apostó fuerte con Mayores y arrasó.

En la misma conversación, la estadounidense de raíces latinas contó lo difícil que ha sido brillar en el mundo musical y reconoció que ha tenido que lidiar con el machismo que hay en la industria y en el mundo latino, en particular.

Pero no es la primer mujer latina en triunfar.

Shakira y Jennifer Lopez lo han hecho y a lo grande. Pero la intérprete ha encontrado una clara diferencia entre ella y las divas latinas.

“Me dicen: 'Pero Becky, ¿por qué has cambiado tanto?' No, no estoy cambiando, estoy creciendo. Y la diferencia es que a artistas como Shakira o Jennifer Lopez las conocimos ya como mujeres, pero a mí me conocieron como niña", señaló la cantante, para luego añadir: "Ahora soy una mujer, tengo 21 años y tengo un mensaje que es más grande: empoderar a las mujeres, enseñar a las mujeres que sí pueden”.