Karol G y Becky G volvieron a compartir un momento juntas, esta vez lejos de los escenarios y rodeadas de magia en Disneyland París. Las artistas, que arrasaron hace unos años con su exitosa canción "Mamiii", se reencontraron para disfrutar de un día de diversión, y las redes sociales estallaron de emoción.

Con varias fotos y videos, se las ve montando atracciones, riendo sin parar y dejando claro que su amistad sigue intacta. Karol G publicó el momento con una frase sencilla pero contagiosa: "Ja ja ja ja. Cuatro palabras que resumen perfecto este día", escribió junto a la etiqueta directa a su compañera de aventuras, con un cariñoso "love u Mamiii".

El reencuentro despertó miles de reacciones en redes. Los fanáticos no solo celebraron verlas tan felices, también comenzaron a pedir lo que muchos consideran inevitable: una nueva colaboración. Comentarios como "Necesitamos Mamiii 2.0", "Las G juntas otra vez", o "Un tour de las dos sería lo mejor que podría pasarnos", se repitieron entre los miles de comentarios que inundaron la publicación.

Pero más allá de los pedidos musicales, lo que más resaltaron los seguidores fue la naturalidad, el desparpajo y la alegría con la que las dos estrellas compartieron su paseo. Las risas de Karol G, incluso en las montañas rusas más intensas, fueron celebradas como si fueran parte de una banda sonora. Algunos usuarios aseguraron que solo con verla reírse les había alegrado el día.

Ambas artistas demostraron que, más allá del éxito que las rodea, siguen siendo dos amigas que disfrutan de los momentos simples. Y si la visita a Disneyland no es parte de una nueva campaña musical, al menos sirvió para recordarnos que cuando las G se juntan, algo bueno siempre pasa.

¿Volverán al estudio juntas? ¿Llegará una nueva canción? Por ahora no hay pistas, pero sus seguidores ya lo tienen claro: no quieren que este reencuentro se quede solo en una foto para el recuerdo.

