Trump firma la suspensión del traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén

El presidente Trump firmó otra vez la suspensión de la ley de 1995 que implica el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén, según reportó la agencia de noticias Europa Press.

La decisión del dirigente estadounidense se debe a que el embajador David Friedman todavía no tiene residencia oficial en la Ciudad Santa.

"Eso está en la lista de cosas por hacer en términos de un traslado completo de la Embajada. Mi apartamento en Jerusalén, según me han dicho, no es una opción, por lo que no podrá ser eso y estamos todavía trabajando en ese tema", aseguró el diplomático.

El citado medio detalló que la previsión es que la Embajada sea ubicada en un complejo permanente "cuando ya se haya elegido y habilitado el edificio definitivo".

La rubrica de Trump se produjo el lunes e implica una exención de seis meses para cumplir con la conocida Ley de la Embajada en Jerusalén.

Este movimiento tiene lugar después que Ivanka Trump inaugurara el pasado 14 de mayo la nueva sede del edificio diplomático en Jerusalén.

La exención de esta ley ha sido firmada por todos los antecesores de Trump, que prometió durante la campaña presidencial que llevaría a cabo el traslado de la Embajada.

A pesar de que Estados Unidos ha inaugurado oficialmente su Embajada en la Ciudad Santa, Trump ha tenido que firmar otra vez la exención de la obligación del traslado porque el embajador estadounidense, David Friedman, todavía no tiene una residencia oficial en Jerusalén, uno de los requisitos que contempla la norma de 1995.