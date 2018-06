Pablo Milanés recibió premio Gramola de Oro en Madrid

El trovador cubano Pablo Milanés recibió este miércoles en Madrid el premio Gramola de Oro, una distinción de gran importancia en la música española.

Milanés compartió el galardón con su compatriota Pancho Céspedes y el trío mexicano Los Tres Reyes en una ceremonia celebrada en el teatro Apolo de la capital española como parte del festival internacional de boleros. En la entrega de la distinción participó también su hija, Haydée Milanés, con quien grabó el disco Amor el pasado año.

La Gramola de Oro la han recibido con anterioridad figuras como Armando Manzanero y Alberto Cortez, entre otras, quienes dejaron inaugurado el pasado año la primera edición de este festival que se realiza anualmente en Madrid.

Pablo Milanés ha sido agasajado en varias ocasiones en España, donde mantiene su residencia desde hace varios años en la ciudad de Galicia.

En el 2017 obtuvo el premio La Mar de Músicas por “haber escrito algunas de las canciones amor más hermosas del mundo”, según el jurado que lo distinguió.

Pablo Milanés, de 75 años, nació en la ciudad oriental de Bayamo en 1943 y es uno de los grandes referentes de la música cubana. Hace pocos días la colección con toda su discografía, publicada por el

sello Bis Music, se alzó con el Premio Nacional de Diseño en Cuba.

Su discografía cuenta con más de 40 discos, entre los que aparecen Versos sencillos de José Martí, Canta a Nicolás Guillén, La vida no vale nada , No me pidas y El guerrero.

No ad for you