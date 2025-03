Haydée Milanés: "Mi padre murió con el dolor de haberle cantado a algo que fue un engaño"

Vídeos relacionados:

La cantante cubana Haydée Milanés ha revelado en una reciente entrevista que su padre, el legendario trovador Pablo Milanés, falleció con un profundo sentimiento de desilusión por haber creído en la Revolución Cubana.

"Mi papá creyó en ese proyecto, creyó en la justicia social que prometía la revolución cubana. Le hizo canciones de amor porque confió en que eso iba a ser algo verdaderamente bueno para su gente", expresó la joven cantante a la periodista Carla Gloria Colomé, de El País.

Sin embargo, reconoció que, con el paso del tiempo, su padre se dio cuenta de que todo había sido un engaño.

"Mi padre murió con el dolor de haberle cantado con ese amor a algo que fue un engaño desde el principio y que lo utilizó, algo que al final destruyó un país, una nación y a todo un pueblo. Eso te destruye el alma", aseguró la cantante, quien ha heredado la sensibilidad musical de su padre, pero también su desencanto con el régimen cubano.

Desde su exilio en Miami, a donde emigró en 2022, la artista ha denunciado la represión, la censura y el deterioro de Cuba, aspectos que su padre también padeció: "Lo que me hizo despertar fue vivir cerca de mi padre y ver su realidad, todo lo que pasó, sus sufrimientos, la forma en que intentó cambiar las cosas dentro de Cuba. Se enfrentó al poder en muchas ocasiones, intentó poner de su dinero para invertirlo en una fundación y le cerraron las puertas".

Milanés habló abiertamente sobre la censura y hostigamiento que sufrió en Cuba por expresar sus opiniones, pues a pesar de no haber sido prohibida oficialmente, su música fue restringida en los medios oficiales, le negaron espacios en la radio y la televisión, y sus conciertos fueron cancelados sin explicación.

"No te dicen que estás prohibida, pero te enteras por las mismas personas que trabajan en esos lugares, que se arriesgan para poner tu música en la radio y la televisión", denunció.

Su exclusión aumentó tras rechazar presentarse en eventos políticos organizados por el gobierno: "Me negué a cantarles a los Cinco Héroes o a los militantes del partido. Llegó el momento en que sentía que, si quería cantar en un teatro, había cierta incomodidad, estaban predispuestos conmigo, me ponían trabas".

Desde 2009, le impidieron hacer giras nacionales y le negaban apoyo logístico bajo pretextos como la falta de transporte u hospedaje, mientras que otros artistas afines al régimen sí contaban con esos recursos.

Aseguró que también fue vigilada y advertida por la Seguridad del Estado debido a sus publicaciones en redes sociales: "Me visitaron en mi casa altos funcionarios de la cultura por mis posturas en redes sociales, donde denunciaba la represión a los artistas, a los activistas o periodistas, o cosas elementales que yo, como ciudadana, sentía que era mi derecho y mi deber decir".

Después de años sin grabar, Milanés acaba de lanzar la canción "Duele", en colaboración con el rapero El B, donde expresa su dolor por Cuba y su deseo de cambio.

"A esta canción lo que hicimos fue inyectarle una fuerza, un deseo y un decreto de libertad, de esperanza, y de que sí lo vamos a lograr, vamos a lograr liberar a ese país, rescatarlo, ese país es de nosotros", afirmó.

El tema es una mezcla de amor y desgarro, un canto a Dios, a Oshún y a la Patrona de Cuba, una súplica para encontrar la manera de salir de esta pesadilla.

"Yo tenía mucha necesidad de hablar del tema de Cuba en la música, lo estaba haciendo en mi vida social, pero tenía deseo de ponerlo en mis canciones, mis letras", explicó.

A pesar de haber logrado rehacer su vida en Miami, Milanés confesó que una de las heridas más profundas de su exilio es estar lejos de su madre, Zoe Álvarez, quien sigue en Cuba y se encuentra enferma.

"Mi relación con ella es muy fuerte, muy profunda, y esa es una de las cosas que más me duelen de haberme ido y una de las razones por las que no me fui antes", dijo.

Al mirar hacia atrás, reconoce que el exilio ha sido un proceso de aprendizaje y renovación, pero que nunca quiso irse de Cuba.

"Hice todo lo posible por quedarme. Me di cuenta de que eso no era posible. Sentí que iban a acabar conmigo, que iban a acabar con mi salud mental y física", confesó.

Sobre un posible regreso a la isla, Milanés dejó claro que no cantará en Cuba mientras el régimen siga en el poder: "No voy a tocar en Cuba porque es lidiar con las instituciones oficiales y eso no lo quiero hacer más".

Sin embargo, sueña con una Cuba libre, con democracia, prosperidad y justicia: "Quiero que Cuba cambie, poder regresar y poder formar parte de una reconstrucción de la Cuba que queremos; una Cuba libre, una Cuba en democracia, que pueda florecer, una Cuba de prosperidad, de alegría, de esperanza, de justicia, de unión, donde existan diferentes partidos; donde no estén esas personas dirigiendo, porque han demostrado ser corruptas y que le han dado la espalda al pueblo".

Con esta entrevista, Haydée Milanés no solo rinde homenaje a su padre y su legado, sino que reafirma su postura política y su compromiso con el cambio en Cuba.

