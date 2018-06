Pitbull prepara un nuevo éxito con Britney Spears y Marc Anthony

Los fans de Pitbull, Britney Spears y Marc Anthony tienen una buena razón para estar felices. Y es que, los tres cantantes están preparando un tema juntos.

Poco se sabe de esta colaboración de los tres artistas que ha anunciado el cubano Pitbull en una entrevista para una radio. Pero si hay algo que ya ha advertido el intérprete de Move to Miami es que va a ser "volcánica".

I Feel So Free With You es el nombre de la canción que unirá las tres voces. Después de esta revelación, sus incondicionales ya están ansiosos por escuchar el resultado que tendrá esta mezcla explosiva y del que todavía no se sabe fecha de lanzamiento.

Esta colaboración tiene gran sentido, ya que el cubano será el encargado de abrir los espectáculos de la princesa del pop en su gira que comienza en agosto.

Durante la entrevista, Pitbull también comentó como se conocieron los dos cantantes. "Comenzamos los espectáculos en Las Vegas al mismo tiempo y ella me dijo que le gustaba la canción Fireball", comentó el artista y añadió: "Quisimos presentarnos juntos en diferentes ocasiones, siempre he sido un fan de Britney desde hace años. La he seguido en todo lo que hace, de cualquier manera, estoy muy agradecido con ella por darme esta oportunidad". Y concluyó con un: "¡Va a ser una locura!".