Shakira sufre un desliz en pleno concierto

Shakira ha vuelto con muchas ganas a los escenarios después de pasar siete años alejada de ellos. La cantante colombiana se encuentra de gira con su El Dorado, que emprendió el pasado 3 de junio, y durante el tour no para de ofrecer sorpresas y momentos inolvidables a sus incondicionales.

Aunque la artista se ha preparado mucho para los espectáculos, la cantante de 41 años tuvo en desafortunado desliz durante uno de sus conciertos en Francia.

Cuando llegó el momento de interpretar uno de sus clásicos sobre el escenario del AccordHotels Arena de París, la cantante olvidó una parte de la letra de su éxito Inevitable.

"Si es cuestión de confesar, no sé preprar café y no entiendo de fútbol...", reza la canción, y la pareja de Gerard Piqué sustituyó esta última frase por: "Ni me baño los domingos", otro de los versos del famoso tema. Pero la de Barranquilla no le dio más importancia, admitió el fallo con una sonrisa y continuó cantando.

El error no pasó desapercibido para los incondicionales de la cantante y lo manifestaron en redes sociales, aunque se lo tomaron con simpatía.

Mientras que la artista sigue conquistando Europa con su música, está muy pendiente de lo que está pasando en el Mundial de Fútbol de Rusia.

Ayer, para animar a la selección colombiana, la orgullosa madre colgó una tierna imagen de sus hijos, Milan y Sasha, con la camiseta del equipo. ¡Súper tiernos!