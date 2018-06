La polémica chaqueta de Melania Trump de la que todo el mundo habla

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump se volvió portada de todos los medios este jueves, al ofrecer una inesperada visita a una de las instalaciones en Texas donde se encuentran retenidos los niños que han sido separados de sus familias. Pero su intención de intervenir en la crítica situación que ha creado la política migratoria de tolerancia cero no es lo único que ha dado de qué hablar.

Melania ha sido víctima otra vez de su 'mala pata' para escoger sus prendas de vestir en situaciones de amplia cobertura mediática. La primera dama ha usado una chaqueta Zara que ha salido a relucir no solo por ser una prenda barata (39 dólares) sino por la inscripción en su espalda: I really don´t care, do you?, que en español significa: Realmente no me importa, ¿y a ti?

Imagen de la chaqueta / Zara

La primera dama fue otra vez alertada e igual que cuando usó los taconazos de 40.000 dólares para visitar las localidades afectadas por el huracán Harvey, cuando bajó del avión ya se había cambiado la chaqueta.

Twitter / Kate Bennet

Lo que podría pasar desapercibido en un día cualquiera se ha tomado en las redes como un total desacierto porque puede malinterpretarse con su postura ante la delicada situación. Las críticas le han llovido e incluso Donald Trump hizo una intervención en Twitter para desviar la atención.

"REALMENTE NO ME IMPORTA, ¿Y A TI?",escrito en la parte posterior de la chaqueta de Melania, se refiere a los medios de comunicación falsos. Melania ha aprendido cuán deshonestos son, ¡y realmente ya no le importa!, tuitió el presidente.

Un par de horas antes, la portavoz de Melania había dicho, a través de Twitter, que "La visita de hoy a los niños en Texas impactó enormemente a la primera dama. Si los medios gastaran su tiempo y energía en sus acciones y esfuerzos para ayudar a los niños, en lugar de especular y enfocarse en su vestuario, podríamos lograr mucho en nombre de los niños. #AEllaLeImporta #EsSoloUnaChaqueta".