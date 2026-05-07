Publican nota que dejó Epstein antes de morir: Estos son los detalles

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Un juez federal de Nueva York ordenó la desclasificación de la supuesta nota de despedida atribuida al magnate Jeffrey Epstein, documento que había permanecido sellado durante casi cinco años en el expediente judicial de su excompañero de celda.

El juez Kenneth Karas, del Distrito Sur de Nueva York, incluyó el documento en el expediente esta semana tras una petición formal de The New York Times, que solicitó al tribunal la semana pasada que divulgara el escrito y las circunstancias en que fue hallado.

«Me investigaron durante meses, ¡¡¡NO ENCONTRARON NADA!!!», comienza la nota.

El texto continúa: «Es un privilegio poder elegir el momento para decir adiós. ¿Qué quieren que haga, que me ponga a llorar? NO ES DIVERTIDO. NO VALE LA PENA». Las frases finales aparecen subrayadas en el documento original.

Según los registros del tribunal, Nicholas Tartaglione —expolicial de Nueva York condenado a cadena perpetua por el cuádruple homicidio de cuatro hombres en 2016— declaró haber encontrado la nota en julio de 2019, doblada dentro de un libro en la celda, escrita en papel de bloc legal amarillo.

Tartaglione la halló después de que Epstein fuera encontrado inconsciente con una tira de tela alrededor del cuello el 23 de julio de 2019 en el Centro Correccional Metropolitano del Bajo Manhattan.

Epstein sobrevivió a ese primer incidente, pero apenas dos semanas después, el 10 de agosto de 2019, fue hallado muerto en su celda a los 66 años, antes de que se celebrara su juicio por tráfico sexual de menores.

La autopsia oficial determinó suicidio por ahorcamiento, aunque la muerte estuvo rodeada de irregularidades que alimentaron durante años teorías sobre un posible homicidio: dos cámaras de vigilancia frente a su celda fallaron, los guardias asignados falsificaron registros y estaban dormidos, y Epstein había sido retirado del protocolo de vigilancia por riesgo de quitarse la vida apenas seis días después del primer incidente.

La veracidad de la nota no ha sido comprobada de forma independiente por medios estadounidenses.

El documento tampoco apareció entre los millones de páginas que el Departamento de Justicia publicó entre diciembre de 2025 y enero de 2026, cuando la presión política sobre el caso Epstein se intensificó tras la publicación masiva de archivos.

En noviembre de 2025, la Cámara de Representantes aprobó por amplia mayoría una resolución que obligaba al Departamento de Justicia a divulgar todos los archivos vinculados al caso.

El Departamento de Justicia emitió en julio de 2025 un memorando oficial cerrando la investigación, reafirmando el suicidio como causa de muerte y negando la existencia de una lista de clientes o pruebas de chantajes a figuras prominentes.

La desclasificación de la nota se produce en un momento de creciente presión política: el secretario de Comercio Howard Lutnick ya fue interrogado por el Congreso sobre sus vínculos con Epstein, y durante este mes la exfiscal general Pam Bondi y los multimillonarios Leon Black y Bill Gates deberán responder preguntas ante representantes sobre sus relaciones con el magnate.

Melania Trump también negó públicamente cualquier vínculo con Epstein en abril, en medio del debate sostenido sobre la publicación de los archivos, mientras la cómplice principal del magnate, Ghislaine Maxwell, permanece en prisión tras ser condenada en diciembre de 2021 por tráfico sexual.