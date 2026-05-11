Tirador de Cena de Corresponsales se declara inocente de cargos federales

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Cole Tomas Allen, el hombre acusado de intentar acabar con la vida del presidente Donald Trump durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, se declaró no culpable este lunes de los cuatro cargos federales en su contra ante el juez Trevor McFadden en Washington D.C.

Allen, de 31 años y residente en Torrance, California, compareció ante el tribunal con mono naranja, esposas y grilletes.

El acusado enfrenta cargos de intento de magnicidio, transporte interestatal de arma de fuego con intención delictiva, uso de arma de fuego durante un crimen de violencia, y agresión a un oficial federal con un arma mortal.

Una condena por el cargo principal podría acarrearle cadena perpetua.

El tiroteo ocurrió el 25 de abril alrededor de las 8:36 p.m. en el hotel Washington Hilton, durante la 105ª Cena Anual de Corresponsales, con aproximadamente 2,600 asistentes.

Según las autoridades, Allen viajó desde California en tren portando una escopeta, una pistola y varios cuchillos, irrumpió en el puesto de control de seguridad y disparó contra un agente del Servicio Secreto, quien fue alcanzado en el chaleco antibalas y resultó levemente herido.

El agente respondió con cinco disparos sin herir a Allen, quien fue neutralizado y detenido antes de acceder al salón principal donde se encontraban los asistentes.

Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y otros altos funcionarios fueron evacuados ilesos.

El incidente representa el tercer intento de acabar con la vida de Trump en menos de dos años, tras los episodios de julio y septiembre de 2024.

El gran jurado federal del Distrito de Columbia emitió el indictment, anunciado por la fiscal federal Jeanine Pirro y el director del FBI Kash Patel. Inicialmente se presentaron tres cargos el 28 de abril; el cuarto fue añadido posteriormente.

La defensa de Allen, a cargo de los defensores públicos federales Eugene Ohm y Tezira Abe, solicitó la descalificación de Pirro y del fiscal general interino Todd Blanche por conflicto de interés, argumentando que ambos estuvieron presentes en el evento y son posibles víctimas o testigos.

En un escrito ante el tribunal, los defensores preguntaron: «¿Cómo puede el sistema de justicia estadounidense permitir que una víctima procese a un acusado en un caso que la involucra?»

La defensa también señaló que Pirro tiene vínculos políticos y personales de larga data con Trump, y que Blanche fue su abogado personal antes de incorporarse al Departamento de Justicia, por lo que solicitó el nombramiento de un fiscal especial.

Además, los defensores denunciaron condiciones de maltrato en la cárcel de D.C.: vigilancia injustificada, iluminación constante, búsquedas repetidas y confinamiento solitario.

El magistrado Zia Faruqui expresó «graves preocupaciones» sobre el trato a Allen y señaló que estaba siendo tratado «de manera diferente a cualquier persona» que él hubiera observado, comparando desfavorablemente sus condiciones con las de los acusados del 6 de enero.

La próxima audiencia de estatus en el caso está programada para el 29 de junio de 2026.