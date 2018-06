¡Imparable! Camila Cabello vuelve a batir un nuevo récord

Camila Cabello se ha propuesto conquistar el mundo y no va a parar hasta que lo consiga. La cantante cubana no se cansa de romper récords, esta vez ha logrado liderar dos listas Billboard simúltaneamente con los dos primeros sencillos de su álbum debut.

Havana ha logrado números que nunca nadie había conseguido cuando se convirtió en la canción más reproducida de la plataforma Spotify. Y cuando parecía que no podía llegar más alto, la cantante se ha superado a ella misma.

Su tema Never Be The Same está siguiendo el mismo camino que la canción que tiene por nombre la ciudad que la vio nacer.

No ad for you

La canción Never Be The Same está liderando dos listas a la vez: Pop Songs y Adult Pop Songs. Un logro que ya consiguió Havana.

Así es como la cubana se ha convertido en la primera artista en encabezar las dos listas simultáneamente con los dos primeros singles de su álbum debut. ¡Impresionante!

La canción que tiene por nombre su tour es todo un éxito y no es de extrañar que la artista este pletórica de alegría. "¡¡¡¡ESTO ES IRREAL!!!!", ha escrito la artista junto a la imagen de la buena noticia.

¡Enhorabuena, Camila!