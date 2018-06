Así recibió Santiago de Cuba a Aymée Nuviola

La cantante cubana Aymée Nuviola es una de las artistas más queridas de Cuba.

Así lo demuestra el caluroso recibimiento que recibió la intérprete a su llegada a la ciudad caribeña de Santiago de Cuba.

“Santiago de Cuba no se ha olvidado de mí. Me recibió con los brazos abiertos, haciendo gala de su conocida hospitalidad. Me dieron mensajes de cariño para mi hermana Lourdes Nuviola y para mi sobrina Paola Guanche. Santiago de Cuba sigue siendo la tierra caliente, donde su gente desborda alegría, sabor, ritmo y gracia, donde la gente te para por la calle simplemente para decirte: Aymeeee que Dios te bendiga Mijaaaaaaa!”, fueron las primeras palabras que forman parte del texto que escribió la artista poco después de pisar suelo santiaguero.

La cantante de 40 años tampoco dudó en agradecer su gran acogida a los varios músicos cubanos y al equipo de trabajo que hicieron posible su vuelta a la “tierra caliente”.

"Gracias Señor por darme el privilegio de caminar nuevamente por sus calles y recibir el amor de un pueblo que me adoptó como suya desde que comencé mi carrera como cantante. Gracias al Señor Gregory Elías a mis amigos del Septeto Santiaguero por su apoyo, por su amistad, por su profesionalismo y por su fidelidad. Gracias a Lazaro Caballero Aranzola Idalberto Molto, Alejandro Azcuy, Allegro producciones y a todos los de nuestro equipo de mi disquera Top Stop Music. Dios bendiga a Santiago de Cuba!", concluyó.

Nuviola se encuentra en la Isla para formar parte de la grabación de un documental bajo la producción de Netflix, que abordará el tema de la música tradicional cubana y plasmará la presencia de la artista como representante de la cultura del país.

La filmación ha tenido lugar durante estos días en la Casa de Trova Pepe Sánchez de Santiago de Cuba y ha contado, además, con otras grandes figuras cubanas como los pianistas Gonzalo Rubalcaba y Chucho Valdés.

Asimismo, la artista ha aprovechado su visita para formar parte del Festival del Changuí de Guatánamo, donde dio gala de su gran voz y talento.

