¡Desternillante! Marc Anthony se supera con esta divertida prenda

Marc Anthony no suele compartir instantáneas de su vida privada o de la intimidad de su casa. De hecho, el artista, al contrario que su ex Jennifer Lopez, no es asiduo a publicar en redes sociales.

Pero el domingo, para sorpresa de sus seguidores, el cantante hizo una excepción para enseñarles a sus fans su desternillante atuendo para pasar el domingo en casa.

Unos divertidos calcetines blancos con caritas y orejitas adornaban los pies del cantante estadounidense mientras descansaba en su casa. Y por supuesto, sus fans se han vuelto locos a comentar en la publicación.

"Sos un genio" o "¡qué tiernos son esos calcetines", son algunos de los elogios que se pueden leer junto al post del intérprete.

La imagen, que compartió el domingo con sus seguidores de Instagram y tanto ha divertido a sus seguidores, suma más de 90 mil likes. Junto a ella el artista escribió en inglés: "¿Cómo es vuestro domingo?"

Hace unas semanas, el cantante volvió a hacer otra excepción a su habitual proceder en las redes con respecto a su vida privada y publicó un vídeo con su hija Emme haciendo el baile de moda, con el que se robó los corazones de todos sus incondicionales y revolucionó las redes.

El vídeo supera las 5 millones de reproducciones en el perfil de Instagram del artista.