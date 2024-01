Lenier Mesa, compositor de "Punta Cana", la nueva bachata de Marc Anthony

Lenier Mesa es uno de esos artistas que no para de sumar éxitos, no solo como cantante sino también como compositor.

La realidad es que el cubano está detrás de muchos hits de grandes artistas como Marc Anthony, con el que ha trabajado en varias ocasiones ganándose el reconocimiento incluso en los Latin Grammy. Y para arrancar el 2024, Lenier Mesa vuelve a demostrar que en su faceta como compositor no tiene límites al ser uno de los lápices detrás de "Punta Cana", el nuevo estreno del Salsero de Oro, que ha apostado por una bachata para empezar este nuevo año.

El cubano es uno de los compositores cotizados por los grandes artistas. De hecho, recientemente recopiló algunos de los temas lanzados en 2023 en los que participó como compositor. Una lista en la que encontramos artistas como Olga Tañón, Grupo Firme o Marc Anthony, con el que volvió a trabajar para "Punta Cana".

La canción también la incluyó en la recopilación que hizo y que colgó en Instagram para agradecer a todos los artistas que le dieron la oportunidad de continuar triunfando como compositor.

Lenier Mesa formó parte de la composición de "Punta Cana" junto al propio Marc, Carlos Humberto Domínguez, Roberto Carlos Sierra Casseres, José Carlos García, Edgardo Antonio Miranda Beiro y Andy Clay Cruz.

"Para que tú y yo volvamos solo falta un beso. Sería un hipócrita si te dijera que ya no te pienso. Después de un amor tan grande, nadie sale ileso. Y yo a ti te conozco no me vengas con eso", reza la letra de "Punta Cana".

El vídeo, dirigido por Carlos Pérez, acompaña a la canción que apunta a convertirse en un hit del 2024. ¿Qué te parece lo nuevo de Marc Anthony?