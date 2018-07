Periodista independiente cubano queda inconsciente tras ser atacado en las calles de Matanzas

El periodista independiente Alberto Corzo, director ejecutivo del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), quedó inconsciente el pasado viernes en la noche, luego de ser atacado por sorpresa en una calle del poblado San Pedro de Mayabón, en Matanzas.

Según denunció el portal del ICLEP, el ataque tuvo lugar en un tramo que une a esa comunidad con el batey La Coquera, en el municipio matancero de Los Arabos. El reportero regresaba a su casa tras verificar informaciones para el Cocodrilo Callejero, un medio comunitario que dirige.

“Solo sentí un fuerte impacto de algo contundente e inmediatamente caí desmayado al suelo. Cuando volví en sí sangraba por la herida de encima del ojo, no había nadie y tampoco me habían robado nada”, relató.

No ad for you

Alberto Corzo/ Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP)

Corzo terminó con una herida encima de la ceja izquierda, inflamación en esa zona y un derrame en el ojo. A mí no me agredieron para robarme. No me despojaron de mi dinero ni de mi bicicleta ni de ninguna de mis pertenencias...”, enfatizó el periodista.

El ataque se da dos semanas después de que su vivienda fuera allanada por la Seguridad del Estado y recibiera amenazas por parte del oficial al mando de la operación, un Teniente Coronel identificado como Richard David.

“El tiempo de hablar con ustedes se acabó. Tomaremos acción”, dijo el agente a Corzo y su esposa, la también periodista Martha Liset Sánchez, quien se desempeña como directora de Cocodrilo Callejero.

El comunicador y activista opina que “no cree en casualidades” y sostiene que la policía política está detrás de la golpiza. Sus familiares lo llevaron al Hospital Mario Muñoz y luego denunciaron lo ocurrido en la unidad de Policía del municipio Colón.

El domingo, las autoridades lo visitaron y le hicieron saber que estaban investigando a dos reclusos que se encontraban evadidos de un campamento y que habían arrestado en la noche del sábado, como presuntos autores de la agresión.

“No creo nada de lo que me dijo el investigador Teniente Carlos (oficial que lo visitó). A mí no me agredieron para robarme. Tampoco la agresión que sufrí se puede relacionar con un acto de venganza ya que gozo de respeto y buena reputación social. Repito que los únicos que no me dejan vivir en paz y me amenazan constantemente es la Policía Política cubana, a ellos son los que hay que investigar como presuntos agresores”, resaltó.

La agresión física contra el director ejecutivo del ICLEP no es un hecho aislado contra los periodistas y medios de comunicación comunitarios del instituto, indicó la denuncia del Instituto.

“En lo que va de año, 17 periodistas han sufrido diferentes tipos de agresiones por parte de la Policía Política cubana y muchos de ellos en más de una ocasión. Las sedes de tres medios de comunicación comunitarios de los seis con los que cuenta el ICLEP dentro de Cuba, han sido allanadas de forma simultáneas con aparatosos operativos policiales y despojadas de sus medios de producción periodística”, reza la nota.

El ICLEP hizo un llamado a gobiernos y organizaciones internacionales como el Comité de Protección de Periodistas (CPJ), Reporteros sin Fronteras (RSF), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Freedom House, para que levanten sus voces a favor de los medios comunitarios y “los periodistas del ICLEP que están sufriendo los desmanes del régimen”.