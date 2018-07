Escasez de antiparasitarios preocupa a veterinarios cubanos

La escasez de antiparasitarios para el tratamiento de las enfermedades de las mascotas en Cuba es una situación que preocupa a los veterinarios ante la siempre latente posibilidad de la zoonosis, situación que se agrava por deficientes políticas que vacunación de los animales y el gran número de especímenes en las calles.

“Hace varios meses que en las tiendas LABIOFAM no hay ni Labiomec ni Labiozol, y yo no puedo darle el más simple servicios a mis clientes: desparasitar a sus animales. Pero bueno, si no hay ni medicamentos para las personas, algunos hace ya bastante tiempo que ni se ven, imagínate tú para los animales”, asegura un veterinario cubano.

“Esto se traduce en dos cosas. Primero que tenemos que hacer magia para conseguirlos. Yo, por ejemplo, viajo a varias provincias cercanas donde tengo amigos que me los guardan, también hay que recurrir a algunas personas que pueden conseguirlo en el Estado, y luego hay que subir el precio a los tratamientos, y no todo el mundo paga por la salud de un perro, en Cuba menos. Pero lo más preocupante no es eso sino las enfermedades que puede provocar un animal. Eso es lo segundo, porque ya me han llegado personas que no logran, por ejemplo, quitarles las garrapatas a sus animales y ya quieren o sacrificarlos o arrojarlos a las calles, y esto es peor”, añade.

El problema se agrava por un detalle: en Cuba no existe ninguna ley que proteja o ampare los derechos de los animales, y la ausencia de normas en este sentido son sin dudas un agravante en la cual se escudan y esconden violadores que hoy maltratan o abusan a perros, gatos, y cualquier otra especie.

Una forma es no preocuparse u ocuparse por la salud de estos, y si añadimos la escasez de medicamentos o los altos precios cuando aparecen, es una pequeña bomba.

En Cuba existen programas del Ministerio de Salud para controlar enfermedades como la rabia y la leptospirosis, sin embargo, son bastante poco efectivas las campañas de vacunación a los canes, por mencionar un ejemplo.

“Yo hace años tengo un perro, soy de los que malcría a los animales con cariño y amor. El mío tiene ya 12 años y solo una vez el Estado lo vacunó contra la rabia. En esa ocasión vino un veterinario diciendo que estaban haciendo una campaña, eso fue una vez y hasta el sol de hoy nunca más le he visto el pelo. Esa vez me dijo que tocaba la vacuna contra la rabia pero que si yo quería podía ponerle otras cosas pero era por la “izquierda”. Yo sí me preocupo por mi perro y lo vacuno con regularidad”, asegura Omar.

Él mismo acota que en la tienda LABIOFAM de su ciudad hay un cartel donde se dice que no hay antiparasitarios, junto a otros medicamentos y suplementos, y en una nota se aclara que no se sabe cuándo habrá, “eso es para que las personas ni pregunten, y lo otro es que venden productos re-etiquetados, me explicaron que el problema es que llega la fecha de caducidad y se le realizan exámenes de control y calidad y se detecta que están en perfecto estado”.

“Normalmente he pagado 10 CUP por una vacuna para desparasitar a mi gato, tengo dos niños y me preocupan las enfermedades que puede transmitir, sobre todo las garrapatas porque es muy callejero, pero ya la última vez tuve que pagar 30 CUP”, argumenta Carmen.

Si hay una arista, por llamarlo de alguna manera, en la sociedad cubana que está casi completamente desprotegida y desvalida, esas son las mascotas. Tenerlas implica asumir que casi todo sale por la atención de personas que de forma privada realizan estos servicios, pero el tema está en que uno desconoce por completo de dónde salen los productos e insumos que estos emplean.

Encontrar un profesional competente y serio, es casi como hallar un amigo o una pareja si usted ama sus mascotas.