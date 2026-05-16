Hijo de Maduro comparte video con imágenes del expresidente vestido con el icónico chándal antes de su captura

Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente venezolano detenido en Estados Unidos, publicó en sus redes sociales un video con imágenes de su padre grabadas presuntamente antes de su captura, mostrándolo en un ambiente doméstico junto a su esposa Cilia Flores y sus mascotas.

En el video se ve a Nicolás Maduro junto a su esposa rodeados de perros Golden Retriever en lo que parece ser un interior residencial. Mientras la "primera combatiente" luce un chándal rosa de Adidas, el exlíder chavista viste el conjunto deportivo Nike Tech Fleece de color gris que llevaba puesto en la primera imagen que se difundió tras su captura.

Maduro Guerra difundió el video a comienzos de marzo, más de dos meses después de la captura de su padre y su madrasta, ocurrida en la madrugada del 3 de enero de 2026 en Caracas durante la operación estadounidense denominada «Resolución Absoluta».

Maduro fue detenido alrededor de las 03:30 hora local en Fuerte Tiuna, trasladado en helicóptero a un buque de guerra estadounidense y llevado posteriormente a Nueva York, donde compareció judicialmente el 5 de enero de 2026 y quedó recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn por cargos que incluyen narcoterrorismo, tráfico de cocaína, posesión de ametralladoras y conspiración para poseer armas de guerra.

Desde entonces, Maduro Guerra se ha convertido en la voz pública de la familia a través de las redes sociales. El 4 de enero de 2026 rompió el silencio con un audio en el que se mostró «tranquilo» y llamó a la movilización chavista, advirtiendo: «La historia dirá quiénes fueron los traidores». El 3 de febrero publicó un mensaje sobre «un mes sin papá» que despertó burlas y festejos en redes sociales.

En mayo de 2026, Maduro Guerra concedió una entrevista a El País en la que reconstruyó la madrugada del operativo, y otra al semanario alemán Der Spiegel en la que admitió que el chavismo cometió «excesos» por los que «debemos pedir perdón», mencionando presos políticos torturados bajo falsos cargos.

El proceso judicial contra el exdictador continúa su curso en Nueva York, donde el pasado 26 de marzo se celebró una segunda audiencia contra Maduro, y en abril se reportó un nuevo contratiempo judicial para él y Cilia Flores en Estados Unidos.

En días recientes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, apareció a bordo del Air Force One vistiendo el mismo conjunto deportivo Nike Tech Fleece gris que llevaba Maduro el día de su captura, en un gesto que no pasó desapercibido en las redes sociales.