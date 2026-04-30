¡La que armó Leoni Torres! Bañó al perro en el fregadero y en redes le dijeron de todo

El cantante cubano Leoni Torres encendió las redes sociales, pero esta vez no por su música, sino por un video doméstico que terminó desatando un intenso debate entre sus seguidores.

En las imágenes, el artista aparece bañando a su perro en un fregadero, lo que provocó una avalancha de reacciones. Anticipándose a la polémica, Leoni escribió junto al video: “Antes de que aparezcan los que viven diciéndole a los demás cómo hacer las cosas. Ese fregadero del patio no se usa nunca. ¿Quién baña a su perrito?”.

A pesar de la aclaración, muchos internautas no tardaron en criticar la escena. “Qué horror bañar al perro en el lavaplatos, no me invites ni a un vaso de agua”, comentó uno. Otro fue más tajante: “Todo perfecto hasta que metiste al perrito en el fregadero... no es buena idea... para nada y menos para publicarlo”.

También hubo quienes apelaron al tema de la higiene: “Entiendo, Leoni y el perrito están para defenderlos, pero ya otro tema es la higiene... no importa dónde esté el fregadero, no es para bañar a los perritos”. En la misma línea, otro seguidor opinó: “Muy bien por el baño al perrito, pero por favor hazlo en otro lugar de la casa, no ahí”.

Sin embargo, una buena parte del público salió en defensa del cantante. “Caballero, a la legua se ve que eso es el fregadero de la terraza, no de la cocina, como les gusta hablar por hablar”, escribió un usuario. Otro añadió: “El fregadero luego se limpia y ya, el perrito lo disfrutó y quedó hermoso”.

Las posturas también incluyeron mensajes más directos sobre la libertad personal: “El fregadero es para lo que le dé la gana al dueño, ¿cuál es el asombro?”, mientras que otro comentó: “Que bañe el perro donde quiera, es su casa, su fregadero y su vida”.

Algunos incluso ironizaron sobre la polémica: “En el fregadero de la cocina... de todos modos en la cocina se elaboran los perros calientes”, dijo uno en tono sarcástico. Y tampoco faltaron los que relativizaron todo el asunto: “La gente cada día más metida, que bañe el perro donde le dé la gana”.

Pero no todas las miradas estuvieron puestas en el perro o el fregadero. Hubo muchas seguidoras que apenas prestaron atención a la polémica, porque el torso descubierto del artista acaparó comentarios: “¿Alguna vio al perro, al perro cuerpazo de Leoni?, qué lavadero ni lavadero Yuliet ponle collar”, bromeó una usuaria.

Como suele ocurrir en redes sociales, una escena cotidiana terminó convirtiéndose en tema viral, con opiniones de todo tipo que van desde la crítica más estricta hasta la defensa absoluta… y otras que simplemente prefirieron mirar hacia otro lado.