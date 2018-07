CARTA DEL LECTOR: Epidemia de zika y dengue en Camagüey

La propagación de enfermedades como el dengue y el zika en Camagüey preocupa a uno de nuestros lectores. En carta enviada a nuestra redacción este cubano denuncia "falta de higiene, zanjas pestilentes y con agua, estiércol de los caballos por las calles, salideros que duraban años..."

Pero el precario estado de Florida, en Camagüey, excede la delicada situación epidemiológica y alcanza a otros sectores igualmente dañados de la sociedad como el transporte público, el alcantarillado y acueducto, el deterioro de las edificaciones, las pobres ofertas culturales y de ocio, entre otros muchos que se reseñan en la carta que copiamos íntegramente a continuación.

Amigos.

En Florida Camagüey está declarada una epidemia de zica y dengue. Envíen un periodista hasta acá por favor, porque mas bien parece ser una pandemia y estoy viendo que es generalizada en todo el territorio nacional.

Se han realizado hasta tres fumigaciones por las casas y el producto que usan (no se sabe qué realmente es) no ha sido eficiente. Se dice que es sencillamente humo de petróleo. Muchas visitas e inspecciones en los domicilios con claras amenazas de multas y de acciones fiscales para el pueblo. Florida es una ciudad abandonada por más de cuarenta años. La falta de higiene, las zanjas pestilentes y con agua, el estiércol de los caballos por las calles, salideros que duraban años, tenían que traer sin dudas sus consecuencias. Se habla de una epidemia y son muchísimos los casos que han tenido que ser remitidos para la capital provincial donde se ha habilitado la Escuela Vocacional Máximo Gómez para recibir a la gran cantidad de enfermos.

Ahora como por un milagro, están haciendo una inversión multimillonaria en el centro de la ciudad, donde se encabeza cada lugar con la bandera nacional y la del 26.

El tan soñado bulevard, planificado para concluir para el 26 de julio, lo cual no será posible por las inclemencia del tiempo que durante muchos días atacó con fuertes y constantes lluvias.

Muy necesario señalar que, construir el alcantarillado de la ciudad, arreglar todo el sistema de acueducto donde hoy se recibe por la misma tubería el agua de la presa como el agua potable y el arreglo de sus tan y totalitariamente destruidas calles era más importante y esencial que el propio bulevart.

Desde los tiempos del ya fallecido comandante Rigoberto Fernández, bautizado popularmente como Fantoma en la década del 70, cuando fuera Primer Secretario del Partido Comunista en el municipio, no se conoce otra inversión y atención de este tipo.

Indudablemente prevalece la intención de dar una imagen y lo preminente de un visto o impacto político que realmente sanar lo más imperioso de una ciudad muy depauperada por la falta de atención y el tiempo.

La que ya antes del 59 fuera llamada La Habana Chiquita, con una belleza y limpieza sin igual, y un comercio que daba gusto recorrer, no aguantaba más.

Aún no funciona su transporte público, servicio que también se disfrutaba desde antes del 59 y prevalece el bicitaxi y el carretón tirado por caballos.

Su Casa de Cultura y edificio emblemático, ha recibido un buen pase de mano, solo que ya estaban pintando sin resanar ni dar la terminación adecuada, pero ya se reemprendió su remodelación aunque por supuesto ahora habrá que retocar nuevamente la pintura.

Si CiberCuba decide venir a Florida, no dude en pasar por mi casa, les llevaré a todos los lugares de la ciudad, para que puedan apreciar realmente su destrucción, los años que se tardaron en invertirle. Objeto por objeto.

Me gustaría hablarles del movimiento cultural, de las agrupaciones musicales que desaparecieron, de la banda municipal, patrimonio del municipio, de los cines, de la no existencia de un grupo de teatro profesional. etc, etc.

Me gustaría llevarles a muchos lugares que desaparecieron y a otros que están por desaparecer por su insólito estado. Deberá ser una visita a lo sumo de dos o quizás tres días, y trabajar al full y de ser posible entrevistar a algunas personas.

Indudablemente este veintiséis habrá un discurso populista y políticamente embriagador pero la verdad, el análisis exacto y justo solo lo puede hacer CIBERCUBA, jamás los medios oficialistas.

Y.L.

