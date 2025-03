México contrata a migrantes cubanos para fumigar por menos del salario mínimo: “A mi país no regreso”

Vídeos relacionados:

En un esfuerzo por contener enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue, el paludismo, el zika y el chikungunya, las autoridades del estado de Chiapas, en México, han contratado a cientos de migrantes, incluidos cubanos, para participar en brigadas de fumigación y saneamiento.

Los trabajadores reciben un salario de 2,300 pesos quincenales, por debajo del promedio local de 3,350 pesos que perciben otros obreros en la región, reportó el portal de noticias 14 y Medio.

Además, los migrantes tampoco cuentan con prestaciones sociales como servicios médicos, fondo de ahorro o pago de utilidades, subrayó el medio citado.

Sin embargo, para el cubano Yaniel, quien forma parte de las brigadas, el empleo, aunque insuficiente, le permite mantenerse mientras espera una resolución de su estatus migratorio.

El habanero de 28 años, que actualmente reside en Tapachula, Chiapas, señaló que su prioridad es no regresar a Cuba y buscar alternativas en México o en otros países de la región.

“Estoy con el trámite ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y tengo cita para mayo. Confío en que me den el refugio, porque si no es en México, busco en Guatemala, pero a Cuba no regreso”, confesó a 14 y Medio.

Además, subrayó que aunque la paga es poca, al menos es “segura”.

Jaiver Urdaneta, de origen venezolano y otro de los migrantes involucrados en las brigadas de fumigación, explicó que conoció el trabajo por recomendación de un amigo y decidió tomarlo para cubrir sus necesidades básicas mientras permanece en Tapachula.

El programa, además de fumigar, incluye tareas de “descacharrización”, que no es más que el retiro de basura y objetos abandonados que podrían convertirse en criaderos de mosquitos.

Aunque los trabajadores enfrentan desafíos por la precariedad laboral y la ausencia de beneficios, muchos consideran esta oportunidad como un alivio temporal mientras buscan establecerse de forma más estable en México.

Una fuente de la secretaría de Salud municipal informó a 14 y Medio que “los migrantes se suman a las brigadas especializadas en control de vectores y zoonosis”.

Según el medio citado, a finales de enero, las autoridades sanitarias intensificaron la supervisión en la región fronteriza de Chiapas pues las cifras oficiales indicaron que el año pasado los casos de dengue aumentaron un 34% y los de paludismo un 84%.

En los primeros dos meses del año, se registraron 600 casos de paludismo en migrantes, señaló Omar Gómez Cruz, secretario de Salud estatal.

“Existe un riesgo de que estas enfermedades se expandan”, comentó Gómez Cruz en medios locales, destacando que lograron controlar la situación y brindar tratamiento a todas las personas afectadas, quienes provenían de países como Venezuela, Centroamérica y Panamá.

Por otra parte, María Amalia Toriello Elorza, secretaria para el Desarrollo de la Frontera Sur, afirmó que entre los migrantes se han identificado médicos que podrían contribuir significativamente al sistema de salud pública de Chiapas, lo que representaría una excelente oportunidad para los cubanos varados en el país.

Toriello aseguró que están trabajando en los requisitos legales necesarios para que estos profesionales puedan ejercer formalmente en el estado.

Al asignarlos a áreas donde sus conocimientos puedan ser más útiles, no solo se beneficiará la población local, sino que también se les permitirá ejercer su profesión de manera digna y regulada, recalcó.

Según AP, a partir de enero de 2025 el salario mínimo diario aumentó en un 12%, con lo que se situó en 279 pesos, unos 13,75 dólares por día.

La anterior administración elevó el sueldo mínimo en porcentajes un poco mayores que los gobiernos previos pero aún así sigue siendo notablemente bajo, sobre todo si se compara con los 7,25 dólares por hora que es el sueldo mínimo federal de Estados Unidos, subrayó la agencia de prensa.

Además, recalcó que el salario de 2024, de 249 pesos diarios, valía a 14,25 dólares cuando fue anunciado en diciembre de 2023, pero en el último año el peso ha perdido en torno del 18% de su valor frente al dólar estadounidense con lo que el aumento supone en realidad un ligero descenso en dólares constantes.

En los primeros meses de 2025, la crisis migratoria ha llevado a muchos cubanos en México a reconsiderar su destino. Aunque tradicionalmente el país ha sido un punto de tránsito hacia Estados Unidos, las nuevas políticas migratorias del gobierno de Donald Trump han complicado el cruce de la frontera, haciendo que muchos opten por establecerse en territorio mexicano.

Ante estas restricciones, las oficinas de asilo en el sur de México han experimentado un desbordamiento de solicitudes, especialmente en Tapachula, donde miles de migrantes, incluidos cubanos, han saturado los trámites de refugio. Este escenario ha generado incertidumbre para familias como la de Daelmis Nodarse, una madre cubana varada en México con sus tres hijas, tras la cancelación de su cita con CBP One.

A pesar de estos desafíos, algunos cubanos han encontrado oportunidades en México y destacan las ventajas de vivir en el país. El youtuber Michel Crónicas ha compartido su experiencia, resaltando las libertades y facilidades que ofrece México en comparación con Cuba, lo que ha llevado a un número creciente de migrantes a considerar la nación azteca como un destino viable en lugar de un mero tránsito.

Según reportes, cada vez más migrantes están tomando la decisión de establecerse en México, adaptándose a la cultura local y buscando alternativas para su futuro. El cambio de percepción sobre México como destino final podría marcar una nueva etapa en la migración cubana, en medio de un contexto global de endurecimiento de políticas migratorias.