Reacción LGBT hace a Scarlett Johansson abandonar rol transgénero en una película

La actriz estadounidense Scarlett Johanson ha rechazado un rol transgénero luego de la reacción negativa de la comunidad LGBTI, que denuncia la falta de oportunidades que hay en la industria para personas de esta comunidad, al ofrecerle papeles trans a personas heterosexuales.

Se trata de la película Rub & Tug, en la cual le habían ofrecido a la estrella de cine que le diera vida a Dante "Tex" Gill, un operador de una red de salones de masajes y proxeneta en Pittsburgh que se convirtió en una gran figura criminal en las décadas de 1970 y 1980. Tex nació como mujer y se identificó como hombre.

"A la luz de recientes cuestionamientos éticos en torno a mi casting como Dante Tex Gill, decidí respetuosamente renunciar a mi participación en el proyecto", dijo la actriz, de 33 años, a la revista de temática LGBT Out.

Cuando se anunció la elección de Johansson para el papel, la comunidad LGBTI criticó fuertemente el proyecto por no dar oportunidad a actrices trans como Trace Lysette (la Shea de Transparent), Jamie Clayton (conocida por interpretar a Nomi en la serie Sense 8) o Asia Kate Dillon (Brandy de Orange is the New Black).

"Aunque me hubiera encantado la oportunidad de interpretar la historia y la transición de la vida de Dante, entendí por qué muchos sentimientos deberían ser representados por una persona transgénero y estoy agradecida de que el debate sobre el casting haya desencadenado un amplio debate sobre la diversidad y representación en la película", agregó Johansson.

La famosa actriz dijo tener gran admiración y amor por la comunidad trans y agradeció que "la conversación sobre la inclusión en Hollywood continúe".

Luego de la renuncia de Johanson se desconoce quién podría interpretar el rol de Tex o si el proyecto será cancelado luego de la polémica.