Whoopi Goldberg sobre Celia Cruz: "Siempre quise ser como ella"

La actriz Whoopi Goldberg destacó la fortaleza, resiliencia y espíritu inquebrantable de Celia Cruz, así como la enorme influencia que la "Reina de la Salsa" tuvo en múltiples generaciones en Estados Unidos.

"Siempre quise ser como ella", dijo la actriz en el marco del evento "Historic Change: Celebrating the Life and Legacy of Celia Cruz".

Argumentó que nunca había visto una mujer como la cubana, la cual "le brindó mucho cuando era joven".

"No había visto a nadie como ella, que se pareciera a ella, alguien a quien no le importaba lo que pensaran de ella, a ella no le importaba si otras personas lo entendían, lo que ella quería hacer era dar, y todo lo que ella dio lo recibí", afirmó Goldberg.

Relata que cuando llegó a conocerla estaba "anonadada" y "no sabía qué hacer porque había una mujer que era magnífica. Nada la hacía sentir mal, así es como yo quería ser", expresó.

En su anécdota, explica que cuando finalmente conoció a Celia le dijo: "Quiero ser como tú", a lo que la salsera cubana respondió, en español, "No, sé tú. Sé la mejor tú, porque ahí es donde está el poder, cuando eres tu mejor versión, nadie puede soportar eso".

La familia de la icónica cantante cubana expresó su agradecimiento a la actriz y comediante por sus conmovedoras palabras durante la celebración.

El tributo de Whoopi en el que describió a Celia como un símbolo de empoderamiento y autenticidad, también emocionó a los presentes al evento, para rememorar y celebrar la vida y el legado de una de las figuras más influyentes de la música latina.

En en septiembre de 2020, mes de la herencia hispánica, la actriz volvió a ensalzar el legado de Celia.

Su admiración por la cantante cubana es de largo recorrido. En declaraciones de Whoopi Goldberg a New York Post, en el año 2003, poco después de la muerte de Celia, dijo que fue muy especial para ella desde que era joven y explicó los motivos.

Desde agosto una moneda con la imagen de la icónica cantante cubana Celia Cruz (1925-2003) circula oficialmente en Estados Unidos, como parte del programa American Women Quarters 2024 con que el gobierno de este país reconoce a cinco ilustres personalidades femeninas de la nación.