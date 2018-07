La Iglesia Metodista en Cuba utiliza a menores en campaña contra matrimonio homosexual

Mucha polémica han traído en Cuba las declaraciones de cinco iglesias en contra del matrimonio homosexual en la Isla.

Ahora, han hecho una campaña en la que utilizan la imagen de menores de edad para oponerse a la unión legal de personas del mismo sexo.

Foto: Iglesia Metodista En Cuba

"Estoy a favor del diseño original", ese es el lema que imprimieron varias iglesias en pancartas y que llevaron de la mano adultos y niños durante el ayuno que realizaron el pasado fin de semana.

"Ayuno apoyando el diseño original: el matrimonio entre un hombre y una mujer, como Dios lo instituyó”, dijeron.

"Estamos unidos a Asambleas de Dios, Convenciones Bautistas y la Liga Evangélica en este Día de Clamor y Ayuno en favor del Matrimonio y la Familia acorde al Diseño de Dios como está en la Biblia", escribió el obispo Ricardo Pereira Díaz en su perfil de Facebook.

Díaz expresó además: "Seguro que en cualquier lugar de Cuba sería una mañana extraordinaria como ya podrán ver por las fotos lo que ha sucedido. Yo preferí estar en este, que para mí es el Cuartel General".

"El Pueblo de Dios respondió en familias. Los niños de tres a siete años estuvieron en los momentos de oración en silencio sin la menor alteración. Yo recordaba el momento en Esther convocó al Pueblo al ayuno y oración", sentenció.

No obstante, esta campaña en la que aparecen los niños ha sido muy criticada, incluso por parte de otros creyentes. El pastor Ignacio Estrada, residente en Miami, escribió en Facebook: "No podemos permitir que los adultos manipulen a nuestros niños en campañas de odio. No podemos permitir que ningún grupo ni sector sea cual sea manipule de esta forma a ninguno de estos niños y niñas. Digamos no ahora".

Mientras la comunidad LGTBI en Cuba reclama el reconocimiento legal de las parejas homosexuales con la aprobación del matrimonio igualitario, la iglesia cubana se opone rotundamente a esto.

La semana pasada, la Iglesia Evangélica Pentecostal Asambleas de Dios, las Convenciones Bautistas Occidental y Oriental, la Liga Evangélica de Cuba y la Iglesia Metodista en Cuba abogaron en contra de esa unión.

El pasado mes de mayo, Mariela Castro , hija de Raúl Castro y directora del CENESEX, aseguró que impulsaría el matrimonio entre personas del mismo sexo aprovechando el cambio de la Constitución cubana.

"Todo este tiempo hemos estado sacando aprendizaje de lo hecho. Tenemos nuevas propuestas que no consisten en elaborar leyes nuevas, sino, trabajar en modificaciones de leyes que ya existen en nuestra Constitución para que sean más expeditas, como por ejemplo el matrimonio entre personas del mismo género. Esto en el pleno del partido se trató con mucho rigor y profundidad", dijo.